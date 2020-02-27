Из-за распространения коронавируса в мире детей Кейт Миддлтон отправили на карантин

В частной лондонской школе Thomas' Battersea, где учатся старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон объявили карантин. Причиной стало распространение коронавируса в мире.

Как сообщает The Daily Mail, пока администрация заведения отправила всех учеников на карантин, который продлится в течение 2 недель. Представители Thomas' Battersea объяснили, что такое решение принято, чтобы предотвратить возможность эпидемии среди их воспитанников.

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Четверо учеников частной школы вернулись с отдыха из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. И хотя у детей нет признаков вирусной болезни, администрация школы приняла решение отменить занятия и закрыть заведение на карантин. Поэтому принцесса Шарлотта и принц Джордж проведут 2 недели со своими знаменитыми родителями – герцогами Кембриджскими.

По данным таблоида, такое же решение приняли больше 30 школ в Великобритании. Кроме этого, карантин объявили представители нефтяной компании Chevron, где один работник попал в госпиталь с вирусным заболеванием.

Эпидемия коронавируса в мире вызывает большое беспокойство, ведь по состоянию на 27 февраля количество инфицированных превысило 80 тысяч. Летальных случаев из-за коронавируса насчитывают около 3 тысяч. Распространение эпидемии стремительно возросло в Италии: там от осложнений из-за болезни умерли 12 человек. Из-за чрезвычайной ситуации со вспышкой эпидемии в Италии ввели ограничение передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Поэтому карантин в британских школах был прогнозируемым.

Сейчас в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. 20 февраля из китайского Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Все они здоровы и находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", что на Полтавщине. В то же время 25 украинских моряков инфицированы коронавирусом: они находятся на круизном лайнере Diamond Princess вместе с 3700 человек из 56 стран.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала