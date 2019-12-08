Из жизни ушел самый известный режиссер Грузии Заза Урушадзе: причина смерти

Известный продюсер и сценарист умер вчера, 7 декабря, в возрасте 53 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Свои соболезнования семье и близкому окружению номинанта на Оскар выразил украинский продюсер и художник Владимир Филиппов.

По предварительной информации, Зазе Урушадзе стало плохо, когда он находился в Вакийском плавательном бассейне. Медикам, которые сразу прибыли на место трагедии, не удалось спасти мужчину. Предполагают, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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Заза Урушадзе – один из величайших грузинских режиссеров современности. Его последняя успешная работа "Мандарины" получила 15 международных наград и была номинирована на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Он сотрудничал со многими украинскими художниками. Его смерть стала невосполнимой потерей для коллег.

Украинский продюсер и художник Владимир Филиппов выразил скорбь по Зазе Урушадзе на своей странице в Фейсбуке. Он отметил безграничный талант и человеческие качества режиссера и пообещал, что следующее его художественное произведение будет посвящено именно этой выдающейся личности.

Произошла невероятная трагедия для многих, но для меня лично. Внезапно ушел из жизни мой друг Заза Урушадзе. Нет смысла напоминать, что он был знаменитым режиссером. Много можно здесь сказать, но во-первых, он был очень порядочным человеком, откровенным и очень талантливым... Много было в планах, к сожалению, уже их невозможно реализовать... Светлая и вечная память тебе, Заза, упокой, Господи, душу твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь,

– написал художник Владимир Филиппов.

В 2018 году Заза Урушадзе был избран президентом киноакадемии Грузии сроком на пять лет, однако покинул пост уже через год. Он утверждал, что причиной стал "нездоровый процесс" и интриги в организации. За свою карьеру в сфере киноиндустрии он успел побывать директором Грузинского национального киноцентра.