Изабель Гулар показала сексуальное фото с занятия йогой

Для моделей мирового уровня немало важно всегда выглядеть на миллион и держать свое тело в тонусе. Именно поэтому 34-летняя Изабель Гулар много занимается спортом и с удовольствием показывает это в красивом свете своим поклонникам.

Помимо ярких снимков с отдыха и соблазнительных снимков в купальниках Изабель Гулар показывает фанатам закулисье своей модельной жизни, частью которого являются частые занятия спортом. Чтобы поддерживать свои формы в тонусе, бразильянка немало времени уделяет активному образу жизни.

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Так, новый снимок Изабель Гулар на ее странице в Instagram можно отнести к категории "произведение искусства". Ведь так, как она подает свои занятия спортом, не умеет подать никто.

На фото модель на крыше многоэтажки стоит на голове, подняв ноги вверх. На ней лишь крохотный костюм, который состоит из шорт с высокой посадкой и кроп-топа. Она позирует на фоне колеса обозрения в Париже, отметив геолокацию и то, что она занимается йогой. Что интересно, сейчас в Париже проходит Неделя моды, однако Изабель даже во время таких масштабных мероприятий находит время для спорта.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Стоит добавить, что во время отдыха в Италии 34-летняя модель сочетала приятное с полезным. Свободное время в бассейне она проводила не просто плавая, а занимаясь на велотренажере прямо в воде.