Изабель Гулар потрясла своим образом в Париже: стильное фото

Знаменитая бразильская супермодель Изабель Гулар, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret, поразила поклонников своим образом. Звезда подиумов обнародовала фотографии, на которых предстала в стильном наряде.

34-летняя Изабель Гулар опубликовала в своем инстаграм фото, сделанные в Париже. На фотографиях красотка позировала в джинсовом костюме, куртка которого была красиво украшена двумя милыми ангелочками. Дополнила модель осенний лук фуражкой украинского бренда Ruslan Baginskiy. Свой радостный настрой Гулар показала с помощью розовых маргариток, которые дополнили ее стильный образ.

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Бразильская супермодель была первой, кто примерил изделие украинского дизайнера. Теперь симпатичную фуражку на длинноногой супермодели можно увидеть довольно часто.

Украинский бренд Ruslan Baginskiy популярность получил очень быстро. Фуражки украинского дизайнера надевали Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Кьяра Ферраньи, Ирина Шейк, Тейлор Свифт и многие другие.



Изабель Гулар / @izabelgoulart



Бразильская супермодель / @izabelgoulart