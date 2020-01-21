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Издание Empire назвало 10 лучших фильмов столетия

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Лучшие фильмы столетия / Коллаж: LifeStyle 24

Несмотря на то, что новый год уже давно начался, некоторые из иностранных изданий не прекращают радовать киноманов интересными подборками. Так, новая порция фильмов, достойных внимания, появилась на сайте издания Empire.

Рекомендуем посмотреть список десяти лучших фильмов столетия и сохранить ссылку на будущее, когда будете искать что-то для вечернего просмотра.

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Добавим, что издание Empire назвало 100 лент, которые стоят вашего внимания, однако редакция LifeStyle 24 решила обратить внимание на первую десятку.

10 лучших фильмов столетия

1. "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road) (2015)

2. "Властелин колец: Хранители кольца" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) (2001)

3. "Темный рыцарь" (The Dark Knight) (2008)

4. "Начало" (Inception) (2010)

5. "Лунный свет" (Moonlight) (2016)

6. "Социальная сеть" (The Social Network) (2010)

7. "Мстители: Война Бесконечности" (Avengers: Infinity War) (2018)

8. "Прочь" (Get Out) (2017)

9. "Лабиринт Фавна" (El laberinto del fauno) (2006)

10. "Трудности перевода" (Lost in Translation) (2003)

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино
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