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Известны имена ведущих церемонии Золотой глобус 2020

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Ведущие премии Золотой глобус / Instagram / @goldenglobes

Одна из самых авторитетных кинопремий года Золотой глобус 2020 уже 6 января 2020 года отгремит в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Сегодня, 2 января, комитет объявил имена ведущих церемонии. Предлагаем ознакомиться с теми, кому выпала такая почетная роль.

Сегодня, 2 января, за несколько дней до проведения самого громкого события для мирового кинематографа, организаторы обнародовали имена ведущих церемонии Золотой глобус 2020 года на официальной странице в Инстаграме. В прошлом году ими стали Сандра О и Сэмберг, Джессика Честейн и Сэм Рокуэлл. Кому почетная миссия выпала в этом году?

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Харви Кейтель

80-летний американский актер, дебютировал в студенческом фильме Мартина Скорсезе "Кто стучится в дверь?" в возрасте 28 лет. Харви Кейтель известен по фильмам "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.

ведучі золотого глобуса
Харви Кейтель / Getty Images

Ана де Армас

31-летняя кубинская киноактриса. Впервые в кино Ана снялась в 18 лет. В 2014 году Ана переехала в Лос-Анджелес. Успеха в Испании было мало для амбициозной красавицы. Девушка усиленно изучала английский язык, чтобы прорваться в американское кино. В 26 лет у Аны это получилось. Актрису пригласили в голливудскую ленту Джонатана Якубовича "Каменные кулаки" с Робертом де Ниро и Эллен Баркин в главных ролях.

Актриса номинирована на звание обладательницы лучшей женской роли в комедии или мюзикле в ленте "Ножи наголо".

Пирс Броснан

66-летний ирландский актер и продюсер. Наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах этой серии. Сыновья голливудского актера 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали послами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения.

Марго Робби

29-летняя австралийская актриса, которая начала карьеру в конце 2000-х годов. Позже снялась в мыльной опере "Соседи", которая принесла ей две номинации на премию Logie в 2009 и 2011 годах. В 2016 году Марго сыграла Джейн Портер в приключенческом фильме "Легенда о Тарзане" и Харли Квинн в супербоевике "Отряд самоубийц".

Робби среди номинатнив на Золотой глобус на звание "Лучшая женская роль второго плана" в драме "Секс-бомба".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @margotrobbie

Тим Аллен

66-летний американский киноактер и комик. Актер снимался в фильмах "Санта Клаус 3" и "Реальные кабаны". В 2010 году на экран выходит картина "История игрушек 3", которая стала самым кассовым фильм года. В мультфильме Тим Аллен озвучивал Базза Лайтера из первых двух частей.


Тим Аллен / Twitter / @ofctimallen

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кино Золотой глобус
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