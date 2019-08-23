Известный актер признался, что в 15 лет его лишила невинности 33-летняя Мэрилин Монро

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Джанни Руссо и Мэрилин Монро
Джанни Руссо и Мэрилин Монро / Коллаж: LifeStyle 24

75-летний голливудский актер Джанни Руссо, который известен своей ролью в фильме "Крестный отец", заявил, что потерял девственность с Мэрилин Монро. Именно с ней он оказался в постели, когда ему было 15 лет, а соблазнительнице, о которой в 50-х годах мечтали едва ли не все мужчины мира, было 33.

О признании 75-летнего голливудского актера сообщает издание The Sun. В источнике отмечается, что о связи с Мэрилин Монро Джанни Руссо написал в своей автобиографической книге, которую он назвал "Крестный отец Голливуда: моя жизнь в мафии и кино".

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По словам актера, он познакомился со звездой 50-х в ее гостиничном номере. На время их первой встречи ему было 15 лет, а известной певице и актрисе около тридцати трех. Перед тем, как они оказались в постели, Мэрилин Монро предстала перед актером в полотенце и с бокалом шампанского в руке.

Мое сердце было готово вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило,
– написал Джанни Руссо.

Стоит добавить, что в своей книге звезда фильма "Крестный отец" также добавил, что в смерти Монро виноват брат 35 президента США Роберт Кеннеди. Джанни Руссо объяснил почему: он не желал, чтобы о романе главы государства с актрисой узнала общественность.

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle
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