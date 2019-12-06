Известный режиссер обвинил "Черную Вдову" от Marvel в плагиате на популярную видеоигру

Супергеройский фильм "Черная Вдова" еще не вышел в прокат, а уже получил громкие заявления в свой адрес. Американский кинорежиссер Джордан Вот-Робертс обвинил студию Marvel в безжалостном плагиате.

Джордан Вот-Робертс – знаменитый американский кино- и телережиссер. Он больше всего известен работой над фильмом "Конг: Остров Черепа". Так, после просмотра первого тизера к ленте "Черная Вдова" от Marvel, он выразил свое возмущение относительно плагиата в пересмотренном ролике.

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На своей странице в твиттере 35-летний киносоздатель опубликовал сообщение, в котором отметил, что по состоянию на конец 2019 года он занимается разработкой экранизации на популярную видеоигру Metal Gear Solid. По его словам, он подробно разобрал тизер "Черной Вдовы" и нашел немало сходств.

К примеру, костюм главной героини из фильма Marvel похож на наряд персонажа из Metal Gear Solid 3, вышедшей в 2004 году. В заметке он прикрепил также другие странные, по его мнению, сходства.