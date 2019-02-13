Известный украинский художник показал новые работы в Киеве

В Киеве в арт-пространстве ЦУМ проходит выставка известного украинского абстракциониста Петра Лебединца "Иллюзия".

Работы Лебединца постоянно гостят на международных выставках и фестивалях искусства, а также являются резидентами мировых музеев и галерей – от Нью-Йорка до Абу-Даби. Теперь автор представил свои полотна украинцам – в экспозицию вошли 15 масштабных произведений. Некоторые из них художник создал в 2019 году, поэтому зрители увидит их впервые.

Смотрите яркие фото: Украинцы создали уникальные миниатюры, которые потрясли мир

Истинную силу цвета сознание способно воспринимать только через интуицию,

– говорит Петр Лебединец.

На этот раз художник экспериментирует с белым пигментом, создавая абстрактную иллюзию.



Работы Петра Лебединца поражают

"Украинские авторы достойно представляют современный абстракционизм на мировой арт-сцене, и Петр Лебединец – один из трендсеттеров абстракции в Украине. Выставленные у нас работы являются одновременно интеллектуальным познанием и художественным вызовом", – подчеркивает организтор выставки – директор Sky Art Foundation Юлия Островская.

Выставка в арт-пространстве ЦУМ продлится до конца февраля. Вход для всех желающих – свободный.

Кто такой Петр Лебединец? Художник родился в 1956 году. В 1984-м окончил Киевский государственный художественный институт. С 1990 года – член Национального союза художников Украины. Работы автора являются частью коллекций мировых музеев и галерей, включая Национальный художественный музей Украины, Киевский музей русского искусства, Запорожский художественный музей, Украинский музей Нью-Йорка, Венский музей истории искусств, Российско-американский фонд (Нью-Йорк), Постоянное представительство Украины при ООН, Мэрию Бруклина, Министерство культуры Украины, галерею Inter Art Gallery Reich (Кельн), галерею Anixis (Баден), галерею Martinez (Канны) и десятки других музеев и галерей. На счету Петра Лебединца более 50-ти персональных проектов, а также участие в более чем 100 групповых выставках.

Знай наших! Украинка победила на телешоу "Америка имеет талант": видео