Изысканная королева Елизавета II посетила службу: красивые фото

Королева Великобритании Елизавета II традиционно проводит зимние каникулы в своей резиденции в Сандрингеме. Там Ее Величество посетила церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины. Обычно именно в этом храме собираются все члены королевской семьи на рождественской службе.

Елизавета II после Рождества остается в Сандрингеме еще на несколько месяцев. Во время своего пребывания в этой резиденции королева никогда не пропускает воскресную службу.

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Для литургии, состоявшейся в воскресенье, 26 января, Ее Величество выбрала темно-коралловое пальто с пушистыми манжетами и меховую шапку. Свой образ Елизавета II дополнила изысканной брошью на груди, жемчужными серьгами и колье. Волосы уложила в привычную для себя прическу и сделала легкий макияж с акцентом на губах.



Королева Елизавета ІІ / Фото: Getty Images

Ранее модельер королевы Анджела Келли заявляла о том, что Ее Величество отказалась от натурального меха. Такое решение она приняла после неоднократной критики защитников прав животных. Однако, как видим, иногда королева все же прибегает к использованию меха в своих образах.



Елизавета ІІ в Сандрингеме / Фото: Getty Images