Изысканность и роскошь: как выглядели свадебные приглашения Приянки Чопры

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Свадебные приглашения Приянки Чопры и Ника Джонаса
Свадебные приглашения Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram/ @priyankachopra

Церемония бракосочетания индийской красавицы, завоевавшей титул "Мисс Мира 2000", состоялась в начале декабря. Приянка Чопра вышла замуж за американского певца Ника Джонаса. Пара отмечала бракосочетание более трех недель. После проведения всех праздничных приемов невеста показала, как выглядели их свадебные приглашения.

В начале декабря завидная индийская невеста Приянка Чопра поклялась в верности и любви американскому певцу Нику Джонасу. Их свадьба длилась 4 дня подряд, согласно индийским традициям. Однако праздничные приемы пара организовывала еще три недели после торжеств.

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Для каждой вечеринки "Мисс Мира 2000" выбирала новый роскошный наряд и приглашала разных гостей. Отдельные приемы были для коллег из Голливуда, Болливуда, семьи и близких друзей. Однако один из важнейших атрибутов свадебной церемонии Приянка Чопра показала после проведения всех празднеств. Фотографии свадебных приглашений и особых подарков, которые присылали вместе с открытками, Приянка Чопра опубликовала на своей странице в Instagram.

Для нас была важна каждая деталь – именно они создают общую картину,
– написала под фотографией с приглашениями жена Ника Джонаса.

Запрошення Пріянки Чопри
Оригинальное приглашение на свадьбу Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram / @forestessentials

 

Пара дарила своим гостям наборы аюрведической косметики (индийская линейка бьюти средств). Их было всего два. Женский набор был создан в красном цвете. В коробке были лепестки пахучих роз, что обозначали символ любви, и средства для тела с ароматом этих же цветов.

Запрошення на весілля Пріянки Чопри
Приглашения на свадьбу от Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram / @forestessentials

Подарунки від Пріянки Чопри

Женский подарочный набор, который был в комплекте со свадебными приглашениями / Instagram / @forestessentials

В мужской коробке тоже были косметические подарки, среди которых средства для бритья с ароматом санталового дерева и апельсиновой цедры. Также в каждом из наборов лежали открытки, в которых было четко расписано о свадебной программе.

Подарункові набори від Пріянки Чопри
Приглашения Приянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials

Подарунки від Пріянки Чопри
Мужской подарочный набор, который был в комплекте со свадебными приглашениями / Instagram / @forestessentials

Листівка від Пріянки Чопри
Открытка от Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram / @forestessentials

Теги: LifeStyle Мода Звездные свадьбы Приянка Чопра
Источник: 24 канал
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