Победительницей реалити-шоу "Холостяк" стала гимнастка Даша Ульянова. Однако девушке не суждено построить отношения после проекта из-за интима Максима Михайлюка с другой участницей. Она откровенно призналась, что после измены пилота долго страдала, однако уже отпустила ситуацию, а продолжение романа ее больше не интересует.

О своих чувствах к Максиму Даша Ульянова рассказала в интервью для программы "Холостяк", которое появилось в инстаграм-профиле реалити-шоу. Девушка объявила, что после окончания проекта строила планы на серьезные отношения с героем, которому призналась в любви.

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Даша рассказала, что после хэппи-энда в финале и завершения съемок она видела общее будущее с Максимом Михайлюком. Девушка планировала вернуться в Украину, чтобы повидаться с родителями, а после этого хотела устроить романтическую зарубежную поездку вместе с любимым. Она откровенно призналась, что была готова к семейной жизни.

Однако планы Даши на общее будущее перечеркнуло признание Максима о сексе на проекте "Холостяк" с другой участницей. Его избранница расценила такой поступок как предательство, которое простить не смогла. Даша вспомнила, что первые два месяца страдала, была морально истощена, а ситуацию только ухудшал карантин в Украине. Однако сейчас она отпустила чувства, а отношения с Максом ее больше не интересуют.

Сейчас я выдохнула, я переболела. Мне сейчас вполне понятно, почему все сложилось именно так,

– отметила Даша Ульянова.

Напомним, что вскоре после выхода в эфир пост-шоу Максим Михайлюк обратился к Даше в сети. Он публично поблагодарил девушку за все общие моменты и отметил, что их love story была незабываемой, даже несмотря на то, что не закончилась счастливо. Это трогательное признание могло бы свидетельствовать о том, что пилот пытался вернуть возлюбленную, однако сама Даша Ульянова призналась, что подобных попыток не было.