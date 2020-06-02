Ведущая Лилия Ребрик построила успешную карьеру на телевидении. Однако в свое время выбор будущей профессии довел до слез ее отца. Родители хотели, чтобы дочь получила образование медика и осталась в родных Черновцах, однако в 16 лет она отправилась покорять столицу.

39-летняя Лилия Ребрик и до сих пор остается папиной дочкой, ведь все детство провела с ним. Знаменитость не скрывает, что семья играет чрезвычайно важную роль в ее жизни, однако советы родителей могли лишить ее популярности и появления на телеэкранах. Для программы "Ранок з Україною" ведущая призналась, что родные видели ее врачом в будущем.

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Папа Лилии Ребрик Иван Дмитриевич надеялся, что дочь выберет карьеру медика. Однако она не оправдала чаяния родителей. Девочка даже представить не могла, что всю жизнь проведет в маске и белом халате. Она с детства проявляла свою артистичность и решила поступать в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Папа и мама Ребрик не мешали воплощению мечты дочери и отпустили ее в столицу. Однако отец не скрывал своего волнения за Лилию, которая останется одна в большом городе 16-летней девочкой. Во время прощания ему не удалось сдержать слез.

Когда мы расставались и она оставалась в Киеве, у меня слезы наворачивались, я так плакал,

– вспомнил Иван Дмитриевич.

Сейчас родители Лилии Ребрик безумно гордятся успешной, талантливой дочкой, а она – ими. Так, недавно ее папа отпраздновал свой день рождения. Ведущая трогательно поздравила его и рассказала, что из-за пандемии коронавируса не смогла отпраздновать этот день рядом с ним. Тогда звезда вместе с мужем и дочерьми изолировалась в загородном доме под Киевом, а родители – в Черновцах.