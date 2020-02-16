Я больше не могу петь, – Элтон Джон остановил концерт из-за плохого самочувствия

Легендарный певец Элтон Джон вынужден был прекратить свое выступление в новозеландском Окленде. Артист пояснил, что больше не может продолжать концерт из-за пневмонии.

Как сообщает местное издание New Zealand Herald, билеты на выступление Элтона Джона в Новой Зеландии раскупили за считанные дни. Поэтому концерт на многотысячном стадионе Маун Смарт отметился аншлагом. И в первые минуты перформанса Элтон Джон признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили диагноз пневмония.

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"Мой голос сломан. Я не знаю, сколько еще смогу петь. У меня просто ничего не осталось. Я постараюсь, но я просто не могу вам ничего обещать", – объяснил Элтон Джон перед выступлением.

Пробыв на сцене около часа артист таки сдался. 72-летний Элтон Джон объяснил, что чувствует себя плохо и больше не может продолжать концерт.

Я только что потерял голос. Больше не могу петь. Мне стоит идти,

– отметил Элтон Джон.

На сцену сразу же выбежали помощники певца и медики, которые наблюдали за выступлением. В их сопровождении Элтон Джон попрощался с поклонниками и поехал в местный госпиталь. По словам журналистов, он покидал сцену под бурные овации зрителей и слезы обеспокоенных поклонников. Уже после инцидента Элтон Джон обратился к фанатам.

"Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был настроен устроить для вас лучшее шоу. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто пропал. Я очень разочарован, огорчен и прошу у вас прощения", – написал Элтон Джон.

Как известно, в сентябре 2018 года Элтон Джон начал последнее турне в своей карьере. Концертный тур с названием Farewell yellow brick road ("Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом") охватил многие страны мира. Элтон Джон запланировал почти 300 концертов, которые вызвали настоящий ажиотаж среди его поклонников. Неудачное шоу немного изменило график легендарного поп-артиста: он внес дополнительные концерты в Окленде 18 и 20 февраля. Поэтому владельцы билетов таки увидят удивительное шоу в исполнении Элтона Джона.