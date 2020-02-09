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Я была черной лошадкой, – Марина Круть отреагировала на результаты первого полуфинала

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Марина Круть / Instagram / @bandura_krut

Чувственная и нежная Марина Круть стала фавориткой первого полу финала Нацотбора на Евровидение 2020. Девушка выступила с двуязычной песней "99" и получила наивысшие баллы по результатам судейского и зрительского голосований.

Марина выступила с композицией о том, что каждый из нас может упасть, но мы все имеем 99 причин для того, чтобы подняться и продолжить свой жизненный путь. После отбора артистка на своей странице в инстаграме отреагировала на результаты полуфинала и поблагодарила всех за поддержку и веру.

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Сначала Марина выразила благодарность и отметила, что это был неповоротный день для ее жизни. Затем призналась, что может выступать лучше и сделает это в финале.

Я за честность. Спеть могу лучше. И это планирую сделать в финале. Волнение сначала немножко потрясло голос, и я это признаю. Я имею две недели, чтобы исправить ситуацию. Для того, чтобы видеть контраст – скидываю вам видео с ген прогона,
– рассказывает певица.

Марина рассказала, что считает вокальные данные – лишь частью профессионализма, кроме них есть еще много важных деталей.

Зрителя не обманешь и энергию, которая идет от артиста, не купишь. И свет в глазах артиста является мощнейшим светом на сцене,
– говорит артистка.

В конце поста Марина поблагодарила свою команду и зрителей, без которых ничего бы не получилось.

Я была черной лошадкой, на которую никто не ставил и в которую никто не верил. До последнего. С другой стороны, у меня был мощный суппорт – от вас, люди, которых знаю и нет. Вся моя команда, которая разгоняла пыль сомнения и всегда стояла за спиной. Впереди у нас прыжок выше головы. Спасибо вам,
– пишет Марина.

KRUTЬ – 99 на Нацотборе Евровидения 2020: смотрите видео онлайн​

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2020
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