"Я была на красной дорожке с Брэдом Питтом" Саша Чистова о победе в Каннах, целях и мечтах

Во Львове, в Pizza Celentano Ristorante, состоялся пресс-ланч с Сашей Чистовой – львовянкой, которая стала победительницей World Bloggers Awards 2019 – "Оскара для блогеров", который состоялся в конце мая в Каннах (Франция).

Ее первое видео было снято на веб-камеру ноутбука. Когда начала немного больше снимать – сработал эффект "сарафанного радио". Все друг другу рассказывали о влоге Саши, ведь тогда такие видео были далеко не популярными.

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"Когда я начинала, то даже не знала, что это приведет меня к таким большим цифрам (1,6 миллиона подписчиков в Instagram, – LifeStyle 24)", – делится впечатлениями Саша.

Саша победила в номинации Best Youth Influencer, то есть тот, кто лучше влияет на молодежь. Первым критерием, по которому выбирали победителя – взаимодействие с подписчиками, что у молодой блогерши получается лучше. Ей всего 21 год, а у нее уже 1,6 миллиона подписчиков в Instagram и столько же на YouTube, где она откровенно рассказывает о своей жизни.

Что Вы почувствовали, когда узнали о том, что номинированы на премию? Кому первому рассказали эту радостную весть?

Когда я узнала, что меня номинировать на премию World Bloggers Awards, я была шокирована, ведь это событие для меня самым масштабным за всю историю моего блогерства. То, что со мной произошло в Каннах – это очаровательно, ведь мы стояли в нескольких метрах от известных звезд. На красной дорожке за 30 секунд до моего выхода был Брэд Питт. Увидеть его – это было нечто незабываемое,

– делится эмоциями Саша.

Правило красной дорожки – нельзя делать селфи и снимать на телефон. Фотографировать своими фотоаппаратами также строго запрещено!

В чем секрет блогера?

"Мне нравится снимать видео. Я это делаю не ради денег. Мне нравится удерживать определенный фидбэк от подписчиков и их внимание. У нас с подписчиками обмен любовью. Я снимаю влоги 2,5 года. И моя аудитория переживает со мной все моменты – от печальных до веселых. Они – моя семья. Они поддерживают меня, а я их. Им плохо – я записываю Stories с посланиями о том, что все будет хорошо, чтобы они не переживали. Если я помогу сегодня одному человеку – это уже классно", – говорит девушка.

В каких странах вы уже побывали?

"Их 23, если не ошибаюсь. Любимая страна – Франция. Я обожаю Париж. В Италии обожаю Венецию. Я была в Испании, Турции, Египте, в Великобритании. Весь список не продолжу, это будет очень долго (смеется). Очень хочу в ближайшее время посетить Исландию, Австралию и Мексику – это моя мечта", – рассказывает блогерша.

Саша закончила балетную школу. Все ее детство было связано со спортом. Она 5 лет ходила на художественную гимнастику, 8 лет на балет. Поэтому, конечно, без спорта не представляет свою жизнь. В ее списке обязательных дел – посещение зала три раза в неделю. А вот недавно Саша решила изменить свою зону комфорта и записалась на вокал. Девушка признается, что это для нее что-то очень интересное и необычное, ведь раньше она никогда не пела.

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Кто Вас вдохновляет? Кто является Вашим ментором или наставником?

"У меня давно такого не было, чтобы для меня кто был ментором. Но я очень люблю Соню Есьман. Она очень классная, интересная и много путешествует. К сожалению, сейчас она не снимает видео, но то, что она делала когда-то – стоит вашего внимания", – признается Саша.

Как сделать Instagram привлекательным?

Я подбираю фото по цвету. У меня нет такого, чтобы все фото были одной цветовой гаммы. Если у меня одна фотография красная, то другая должна иметь хотя бы немного красного цвета. Фотографии лучше постить утром или вечером, но не в обед. Самое главное – вы должны быть интересными. Вам всегда надо знать, о чем рассказать людям,

– делится секретом победительница.

У вас множество различных фотосессий. Какая из них Вам больше всего запомнилась?

"(Смеется.) Я вспомнила фотосессию в Киеве, где я фотографировалась с огромным котом Киларисом, который весил 15 килограммов. На следующий день после съемки у меня появилась крепатура. Он сильно шипел мне в лицо, но я не боялась его, потому что очень люблю животных", – говорит Саша.

Какие у вас дальнейшие планы в жизни? Какие ставите перед собой цели?

"Мне пришло предложение сняться в кино в главной роли. Пока не могу ничего конкретно сказать, ведь это еще не дошло до окончательного решения. Но я знаю, что не буду сидеть на месте, ведь за мной следит огромное количество людей, и я не позволю себе просто сидеть дома", – отметила Саша Чистова.