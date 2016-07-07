"Я чувствовал, как схожу с ума": брат Кейт Миддлтон рассказал о тяжелой психической болезни

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Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон / Getty Images

Родной брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон поделился подробностями тяжелой депрессии, которую долгое время скрывал от семьи. 31-летний мужчина назвал болезнь "раком ума" и признался, что не пожелает такого ощущения даже наихудшему врагу.

Джеймс Миддлтон откровенно рассказал об ухудшении своего психического здоровья. 31-летний брат герцогини Кембриджской признался о надоедливом чувстве "полного провала", когда его застала депрессия. В 2017 году Джеймсу поставили диагноз "Расстройство дефицита внимания".

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Брат Кейт Миддлтон рассказал подробности болезни, которую очень трудно переносил, в интервью иностранному изданию The Daily Mail.

Каждую ночь меня мучили ужасные сны. В моей голове постоянно раздавался мысленный шум. Мне казалось, что десять разных радиостанций соревновались за эфирное время. Шум был невыносимым и утомительным,
– признался Джеймс Миддлтон.

Мужчина добавил, что плохое самочувствие не покидало его и днем. Каждый день он просыпался, приходил на работу и в течение дня заглядывал на экран компьютера, чтобы увидеть, что настал час, когда он может идти домой.

Меня охватила ужасная инерция, бездействие. Я не мог отвечать на простейшие сообщения, поэтому я не открывал электронные письма. Я не мог общаться с теми, кого любил – это моя семья и друзья,
– продолжил Джеймс Миддлтон.

Брат герцогини признался, что ощущения отчаяния, изоляции и одиночества не пожелал бы даже наихудшему врагу.

Я чувствовал, как я схожу с ума. Лишь год назад, в декабре 2017 года, мне поставили диагноз "расстройство дефицита внимания". Я собрал всех своих собак в машину и не сказал никому, куда я еду. Я отправился в дикую часть округа, возле которого расположено озеро. Там я плавал в ледяной воде, ходил по заснеженным горам и оставался сам в отдаленном коттедже,
– признался брат герцогини.

Джеймс Міддлон
Джеймс Миддлтон / Instagram / @jmidy

31-летний Джеймс Миддлтон сказал, что решил рассказать о своей болезни, прежде всего, из-за того, что его сестра Кейт и ее супруг принц Уильям за свою благотворительную деятельность в Heads Together открыто пропагандируют значимость психического здоровья.

"Они считают, что мы можем вылечить психические проблемы лишь тогда, когда найдем мужество рассказать о них. Ведь депрессия – это лишь небольшая часть комплекса, который, к сожалению, есть", – признался брат Кейт Миддлтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений James Middleton (@jmidy)

 

 

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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