Я чувствовала, что меня там не хотят: Ольга Фреймут рассказала, почему ушла с "Нового канала"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала зрителям, почему она ушла с "Нового канала" и чем обусловлен ее переход на пророссийский канал "Интер".

В августе Ольга Фреймут удивила всех поклонников своим переходом на скандальный телеканал "Интер". Пользователи таким выбором своей поклонницы были очень возмущены. Недавно Фреймут рассказала в рамках конференции на "КП в Украине", какие факторы побудили сделать ее такой выбор.

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Совсем скоро, 17 сентября, на "Интере" стартует программа "Роман с Ольгой", где компанию ведущей составит другой журналист – Роман Кадемин. Телеведущая честно призналась, почему покинула "Новый канал". По ее словам, на канале, где генеральным директором работает ее муж она всегда чувствовала дискомфорт.

Я попала не в то место. Мне было там очень плохо. Все говорили: "Боже, жена гендиректора канала, это так хорошо!". Но я постоянно чувствовала, как на меня косо смотрят, как коллеги, которых я искренне любила, просто отворачивались от меня. Я чувствовала, что меня там не хотят,

– заявила Фреймут.

Как сообщила телеведущая, на телеканале "Интер" ей предложили проект, который ей был интересен. Телеведущая совершенно не считает телеканал пророссийским, в политику не вмешивается, ведь для нее это поле для манипуляций. Ее больше интересуют люди, их отношения, и именно "Интер" дал ей эту возможность.

Украинское ток-шоу "Оля", которое транслировалось на "Новом канале", по словам телеведущей было не рейтинговым, хотя она и считает его своим лучшим продуктом. Цифры не росли, и тогда она точно с мужем решила, что хочет его закрыть и больше не продолжать.

Когда она шла с "1+1", генеральный директор канала Александр Ткаченко сказал ей, что муж и жена не должны работать на одном канале, на что Фреймут сначала возмутилась, а теперь и сама призывает не работать супругам на одной работе, если есть такая возможность.



Муж Ольги Фреймут – Владимир Локотко

"Люди, которые говорят, что "она пошла на пророссийский канал" просто не мой зритель", – отмечает ведущая.

На пресс-конференции Ольга Фреймут рассказала о работе с журналистом Романом Кадеминым. Во время их промо-ролика, вилка едва не попала ведущей в глаза. Был кадр, где Роман должен был бросить нож, а она должна была поймать его вилкой, однако, вилка летела прямо в глаза.

Вспомнила певица и о быте со своим мужем Владимиром, с которым воспитывает двух деток и старшую дочь Злату от первого брака.

Когда на мужа разозлилась, разбила фарфор. Я собираю антикварные фарфоровые чашечки, потянула за ящичек – и все: 4 чашки и 3 блюдца вдребезги. Одна из них была XIX века. Владимир тогда еще сказал: ничего, не плач, будет повод новые купить,

– рассказала ведущая.

Известно, что "Роман с Ольгой" – это психологическое ток-шоу об отношениях мужчин и женщин. По словам Фреймут, она немного специализируется в мужской психологии, и не против бы получить образование психолога. Главное в ток-шоу – это отношения, поэтому ведущие будут поддерживать своих героев и давать им ценные советы.

Фреймут на съемочной площадке ток-шоу "Роман с Ольгой"