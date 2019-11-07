Я лежала в психиатрической больнице, – Алена Винницкая сделала откровенное признание

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Алена Винницкая призналась о лечении в психиатрической клинике
Алена Винницкая призналась о лечении в психиатрической клинике / karavan.ua

Талантливая украинская певица и ведущая Алена Винницкая, которая получила известность благодаря участию в группе "ВИА Гра", призналась, почему сделала творческую паузу. Артистка откровенно заявила, что имела эмоциональное истощение и лечилась в психиатрической клинике.

Как известно, Алена Винницкая стала звездой нового выпуска журнала "Отдохни" и украсила его обложку. Кроме этого, знаменитая украинка дала откровенное интервью, в котором заявила о лечении в психиатрической клинике.

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По словам бывшей солистки "ВИА Гры", причиной для обращения к специалистам стало эмоциональное выгорание. Поэтому в 2014 году Алена Винницкая взяла творческую паузу и решила восстановить гармонию в своей жизни.

"Я в шоу-бизнесе почти 20 лет. За это время человек может устать, истощиться. И я не просто артист, но и автор-исполнитель – сама все себе писала, за исключением работы в группе "ВИА Гра". Наступает такое время , когда устаешь. Психологи называют это очень модными словами: "человек перегорел". Наверное, то же самое пять лет назад произошло и со мной", – призналась Алена Винницкая.

Артистка вспомнила, что до госпитализации она не могла адаптироваться к обычному ритму жизни. Алена Винницкая, которая привыкла к постоянным гастролям, путешествиям и съемкам сложно воспринимала тихие будни.

Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома. Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что произошло со мной в жизни. Изменилась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость,
–  добавила она.

Алена Винницкая решила не бороться с депрессией самостоятельно и обратилась в психиатрическую клинику. Где именно артистка проходила курс лечения - пока неизвестно. Однако такой опыт был полезным для певицы, о чем она откровенно заявила.

"Уметь быть самодостаточным человеком, принимать себя в любой ситуации такой, какой ты есть, –  большое искусство. Это даже больше, чем быть артистом. У меня было много разного ... Сначала стресс, потом началась депрессия. Затем я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя. И все равно благодарна судьбе, что так все произошло ", –  заверила Алена Винницкая.

Известно, что в США немало знаменитостей проходили курс лечения от депрессии. В частности, Селена Гомес после разрыва с Джастином Бибером обратилась к психологам за помощью. Да и сам поп-артист консультировался с врачами. Также Бритни Спирс, которая  имеет непростые отношения с отцом и бывшим мужем, неожиданно взяла творческий перерыв и стала пациентом частной психологической клиники.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Лечение Психология Депрессия Звездные болезни
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