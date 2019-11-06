Я мировой артист, – певица MARUV впервые прокомментировала свою награду от MTV Россия

Популярная украинская певица MARUV на днях стала лауреатом испанской премии в категории "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". После этого вокруг ее победы разгорелся очередной скандал. Поэтому она решила опровергнуть свою связь с Россией и расставить все точки над "ё".

Гневное обращение к СМИ и своим поклонникам певица MARUV опубликовала на официальной странице в фейсбуке. Она отметила, что ей надоели пустые обсуждения и искажения новостей, а поэтому решила развеять слухи, что она получила награду как российская артистка.

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По ее словам, ни номинация, ни ее победа в ней никак не привязаны к стране или гражданству. Также она отметила, что в 2018 году победил исполнитель из Казахстана – Jah Khalib.

Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью... MTV Russia – это филиал крупного глобального телеканала, и это единственная филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он расположен в России, потому так и называется,

– заявила MARUV.

Также по словам украинской исполнительницы, "особо одаренным" она хотела донести, что на красной дорожке она отметила, что родом из Украины, а победу выходила получать под украинским флагом. Однако также MARUV отметила, что она – артистка, а потому будет ездить на различные премии и получать награды, где захочет.

И хватит меня приписывать куда-нибудь! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, что хочу и как хочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому f*ck off,

– написала MARUV.

И в конце своего обращения она добавила, что следующей наградой будет Грэмми.

Добавим, что накануне победу MARUV в категории "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия" прокомментировал ее концертный директор Кирилл Фельдман. Он также заявил, что такая номинация никоим образом не связывает ее с российской премией.