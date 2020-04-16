Я научила его целоваться, – известная актриса отметилась пикантным заявлением о Брэдде Питте

Голливудский красавец Брэд Питт с первых лет актерской карьеры влюбил в себя миллионы поклонниц. Однако, как утверждают его коллеги, целоваться он совсем не умел. Пока не встретил звезду "Аббатства Даунтон" Элизабет Макговерн.

Актриса стала приглашенной гостьей ютуб-шоу певицы Келли Кларксон. Там 58-летняя Элизабет Макговерн поделилась со зрителями пикантной и довольно забавной историей о сотрудничестве с Брэдом Питтом.

Читайте также: Брэд Питт открыл интимные детали съемок фильма "Легенды осени"

По ее словам, до 30 лет Брэд Питт очень плохо целовался. И в 1994-м красавец встретился на съемочной площадке с Элизабет Макговерн, которая исправила эту ситуацию. По сюжету комедийной мелодрамы "Услуга", актеры были влюбленной парой, потому оттачивали мастерство, чтобы в кадре выглядеть убедительно.

"Это была моя работа, ведь мы были на съемочной площадке. К слову, есть хуже способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась! Но да, он много раз ударил меня по зубам. Я сделала его таким, какой он есть сейчас. Он все узнал от меня", – рассказала Элизабет Макговерн.



Кадр из фильма "Услуга"

О неудачных поцелуях Брэда Питта ранее рассказывала и актриса Кирстен Данст. В одном из комментариев журналистам актриса призналась, что встретилась с коллегой на съемках фильма "Интервью с вампиром" того же 1994 года. И поцелуи со старшим красавцем ее совсем не впечатлили.

"Да, это было грубо! Я продолжаю стоять на своем! Было бы странно, если бы 11-летний ребенок сказал: "Это было прекрасно". Вы бы сразу подумали: "С ней что-то не так", – рассказывала Кирстен.

Если же вспомнить этот момент в "Интервью с вампиром", то поцелуй Брэда Питта и Кирстен Данст был невинным. Актеры на несколько секунд сжались губами. Однако звезда все же не была в восторге от этого.



Брэд Питт в фильме "Интервью с вампиром" / Кадр из фильма