Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри

5 сентября 1946 родилась, без преувеличения, величайшая легенда музыки – Фаррух Булсара, которого весь мир знает под псевдонимом Фредди Меркьюри. Он был одим из самых невероятных представителей британского рока и лидером всемирно известной группы The Queen.

Талантливые люди талантливы во всем. В десять лет Меркьюри стал чемпионом школы по настольному теннису, в двенадцать – получил кубок за победу в юношеском многоборье, а также грамоту "за преуспевание во всех науках и искусствах", а уже всего в 12 лет вместе с друзьями создал свою первую группу The Hectics, которая играла на школьных мероприятиях.

Читайте также: Тест: что вы знаете о легендарном Фредди Меркьюри?

Я не буду рок-звездой, я стану легендой,

– именно так Фредди Меркьюри когда-то сам определил свою судьбу и каждый день проживал так, чтобы это было явью.

В 25 музыкант создал всемирноизвестную The Queen, название для которой, а также эмблему, состоящую из знаков зодиака участников группы, создал сам, и в тот же год официально сменил имя и фамилию.

Уже через более чем десятилетие после создания группы, в 1981 году, сборник лучших хитов The Queen Greatest Hits стал самым продаваемым британским альбомом в истории музыки (более 25 миллионов копий), а 23 мая 2006 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому восьмикратно платиновый статус.

Кроме того, синглы The Queen занимали первую строчку британского чарта синглов на протяжении четырёх десятилетий подряд с 1970-х годов.

Песня "Bohemian Rhapsody", написанная Фредди, была признана "Лучшей песней тысячелетия", а в 2002 году была названа самой любимой поп-композицией британцев за всю историю музыки. Не менее же известные "We Are The Champions" и "We will, we will rock you" вошли в список самых популярных песен в мире, а "We Are The Champions" стала неофициальным гимном победителей крупных спортивных соревнований. Сам же Фредди Меркьюри признан одним из величайших вокалистов всех времен (по версии журнала Rolling Stone).

Помимо сольной работы и работы в группе, Фредди Меркьюри вместе с Майклом Джексоном когда-то могли выпустить совместную песню. Они записали четыре демо-версии, но, к сожалению, ни одна из них в итоге не стала их общим хитом. Оба артиста ссылались на загруженность и невозможность найти свободное время для полноценной совместной работы.

В 1981 году с невероятным рок исполнителем Дэвидом Боуи Меркьюри выпустил сингл Under Pressure. И хотя музыканты никогда не выполняли его вместе на концертах, он имел огромный успех и попал на первые места в британских чартах.

Также Фредди Меркьюри упоминается в предсмертной записке Курта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, его способностью принимать любовь публики.

Меркьюри был по истине выдающимся музыкантом, однако на 45-м году он ушел из жизни из-за болезни – буквально за несколько дней до смерти Фредди и его менеджер сообщили о том, что певец болен СПИДом. Певец распорядился передать все права на песню "Bohemian Rhapsody" фонду Теренса Хиггинса, созданному для противостояния ВИЧ и СПИД.

Через 5 лет после смерти легенды в швейцарском городе Монтрё был открыт памятник Фредди Меркьюри. 18 июня 2003 года состоялось открытие ещё одного в Лондоне возле Dominion Theatre. А позже, в 2016 году, в его честь назвали один из астероидов в главном астероидном поясе (область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера), который теперь называется Asteroid 17473 Freddiemercury.

Клип Queen – Who Wants To Live Forever:

Популярность персоны Фредди Меркьюри особенно возросла в 2018 году, так как тогда состоялась премьера долгожданной биографической ленты "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody). В ней режиссер Декстер Флетчер, который после скандала с режиссером Брайаном Сингером, принял на себя всю работу над созданием киноленты, сумел показать жизнь и творчество лидера группы Queen и сделал особый акцент на последнем масштабном концерте, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 1985 году . Вскоре после этого выступления Фредди и узнал о своем смертельном заболевании, хотя в фильме показали, что об этом он знал еще до концерта. Кинолента получила широкую огласку, а Рами Малек, который исполнил роль музыканта, получил статуэтку Оскар за лучшую мужскую роль. Кроме этого, фильм получил 3 других Оскара – за "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучший монтаж звука". Фильм "Богемная рапсодия" также стал лауреатом двух премий Золотой глобус и двух премий Гильдии киноактеров США.

"Богемная рапсодия" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн