Я не люблю свое тело, – Александра Зарицкая из группы KAZKA прокомментировала свои пышные формы

Украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, откровенно заговорила про своих пышные формы. Артистка заявила, что не в восторге от своего тела, однако делает все для того, чтобы похудеть.

Об этом солистка группы KAZKA заявила в программе "Слава +", выходящей на ютуб-канале "Люкс ФМ". По словам Александры Зарицкий, она спокойно относится к хейтерам, которые критикуют ее фигуру. Однако сама не воспринимает себя с такими пышными формами.

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Я не воспринимаю себя до сих пор, я не люблю свое тело на 100%. Я думаю, это проблема не только людей, имеющих лишний вес. Это проблема 99% людей. Просто неуверенность в себе, погоня за идеальным телом,

– рассказала Александра Зарицкая.

Певица не скрывает, что не хочет быть худой или идеально стройной, а просто чувствовать себя комфортно. Поэтому Александра Зарицкая занимается спортом, демонстрируюя это в сети. Кроме этого, артистка рассекретила и вес, который бы хотела иметь – 80 килограммов.

"Мне нужно просто чувствовать себя комфортно, мне надо знать, что я могу на беговой дорожке пройти час, что я могу нормально позаниматься и у меня не будет одышки безумной. Поэтому все-таки поддерживать себя очень полезно ... Я не могу сказать, что вы должны весить все 90, если вы хотите быть такой, как я. Мне комфортно, когда у меня 80 кг. сейчас немножко больше, скажем так. И сейчас я очень много над этим работаю", – отметила певица.

Александра Зарицкая добавила, что не комплексует из-за лишнего веса, ведь теперь бодипозитив стал трендом. А вот раньше звезда болезненно воспринимала критику общества.

"Раньше мне хотелось, чтобы никто ничего не сказал, что я какая-то не такая. Я очень этого стеснялась, я не знала, что сказать. Сейчас я понимаю, что наконец настало наше время. Мы сейчас живем в таком мире, где можно быть любой", – рассказала Александра.

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