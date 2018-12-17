"Я не мог не согласиться": Дзидзьо рассказал о сексе с Олей Поляковой в "Свингерах 2"

Украинский певец и актёр, который недавно представил свой фильм "Первый раз", сыграл раскованного секс-гуру во второй части фильма "Свингеры". Артист поделился впечатлениями от съемок и рассказал, почему согласился на интим с Олей Поляковой.

На сайте ТСН появилось интервью Дзидзя о съемках в фильме "Свингеры 2". В новой киноленте зажигательный украинский певец сыграл гуру интима и занялся тантрическим сексом с Олей Поляковой.

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Я очень люблю кино, отношусь к нему с большой любовью. Мои коллеги передали мне, что режиссер фильма "Свингеры" хочет со мной познакомиться, потому что видел мою работу. Я по себе знаю, как это трудно снимать кино. Я не мог не согласиться на эту роль, тем более, что мы друзья с Олей Поляковой,

– признался Дзидзьо.

Также певец добавил, что детям смотреть киноленту строго запрещено, так как в ней присутствуют очень откровенные сцены. Дзидзьо сказал, что интимные моменты будут не то, что пикантными, а он не знает таких слов, которыми бы мог это охарактеризовать.

Украинский артист отметил, что будет продолжать придумывать свои кинокартины и сниматься в предложенных фильмах. Однако он отметил, что у него есть свои амбиции, которые позволяют ему соглашаться только на главные роли, будь то лирические, драматические, или любые другие.

Дзидзьо и Оля Полякова в "Свингерах 2" / Скриншот из видеоролика

Артисты снялись в интимных сценах в новой украинской ленте / Скриншот из видеоролика

Дзидзьо и Полякова занялись тантрическим сексом в "Свингерах 2" / Скриншот из видеоролика

Дзидзьо и Оля Полякова / Скриншот из видеоролика