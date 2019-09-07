Я никогда не сдаюсь, – Ирина Шейк заговорила об уверенности в себе и поддержке семьи
Российская супермодель Ирина Шейк, которая снялась для рекламного кампейна сумок от Calvin Klein, дала интервью итальянскому глянцу Vanity Fair.
Как заявила модель для Vanity Fair, важно быть собой, принимать и любить себя. Также, по ее словам, самым сильным человеком, которого она встречала, является ее бабушка. Добавим, что семья стала проводить больше времени вместе после заявления о расставании женщины и ее мужа Брэдли Купера, чтобы поддержать Шейк.
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"Я никогда не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами", – отметила Ирина.
Также Шейк отметила, что моменты из своего детства она хотела бы оставить для себя и не рассказывать публично.
Отметим, что фотосессия Ирины Шейк для Calvin Klein выглядит очень эффектно и соблазнительно. В 33 года модель может похвастаться идеальной фигурой и состоянием кожи.