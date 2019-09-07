Я никогда не сдаюсь, – Ирина Шейк заговорила об уверенности в себе и поддержке семьи

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк, которая снялась для рекламного кампейна сумок от Calvin Klein, дала интервью итальянскому глянцу Vanity Fair.

Как заявила модель для Vanity Fair, важно быть собой, принимать и любить себя. Также, по ее словам, самым сильным человеком, которого она встречала, является ее бабушка. Добавим, что семья стала проводить больше времени вместе после заявления о расставании женщины и ее мужа Брэдли Купера, чтобы поддержать Шейк.

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"Я никогда не сдаюсь и всегда следую за своими мечтами", – отметила Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Также Шейк отметила, что моменты из своего детства она хотела бы оставить для себя и не рассказывать публично.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Отметим, что фотосессия Ирины Шейк для Calvin Klein выглядит очень эффектно и соблазнительно. В 33 года модель может похвастаться идеальной фигурой и состоянием кожи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Теги: Мода LifeStyle Ирина Шейк
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