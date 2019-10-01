Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком

10 лет назад ровенский писатель Макс Кидрук дебютировал в украинской литературе. С тех пор он издал ряд травелогов и романов, первый среди украинских авторов познакомил читателей с технотриллером. А недавно презентовал свой первый роман с дополненной реальностью, на который возлагает большие надежды.

О первых отзывах на эксперимент автора, масштабных турах по Украине, а также о том, как можно привлекать технологии к написанию книг – читайте в материале LifeStyle 24.

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Этой осенью исполняется уже десять лет с начала твоей писательской карьеры. Знаю, что твой отец также был писателем. Нередко родные отговаривают детей повторять их судьбу. Как твои близкие реагировали на твое решение начать писать?

Не отговаривали, потому что никто не знал. А узнали только тогда, когда я в 2009 году выиграл "Коронацию слова" (речь идет о второй премии, которую получил роман "Мексиканские хроники" – LifeStyle 24). Но они в любом случае не отговаривали бы меня.

Что такое "Коронация слова"Международный литературный конкурс, основанный в 1999 году. Его целью является поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра.

Ты часто путешествуешь, посетил уже около 30 стран. Вступил в аспирантуру в Швеции, но покинул ее, "скука не имеет перспектив". Жалеешь ли о том своем решении и каковы перспективы видишь здесь, в Украине?

Очевидно, что не жалею. Я не думаю о перспективах. Я на своем месте. Я доволен тем, что я делаю. Имею замечательную команду, которая мне помогает в том, что я делаю. У меня есть замечательные читатели. Я просто хочу продолжать то, что делаю.

Ты отправился в очередную поездку по стране с новой книгой "Пока свет не погаснет навсегда". Это уже твой третий масштабный тур. Первый охватывал 101 город, сейчас количество уменьшилось до 70. оправдывают эти поездки твои ожидания? Как удается справляться с таким бешеным темпом?

У нас в этом году все областные центры бьют рекорды по всему: и по количеству посетителей, и по количеству проданных книг. То есть это однозначно того стоит. О том, как справляюсь с таким темпом – у меня нет ответа на этот вопрос. Тот, кто не одержим литературой, кто не одержим чтением и созданием книг, однозначно этого не выдержал бы. Ты просто должен любить то, что ты делаешь.

Смотрите book-трейлер к книге "Пока свет не погаснет навсегда":

А как твоя жена относится к таким длительным командировкам?

Поддерживает меня. Она все понимает и всегда поддерживает все, что начинаю.

Предполагаю, что 10 лет назад ты не мог представить, что одна из твоих книг выйдет с дополненной реальностью. Технологии продолжают развиваться? Какие прогнозы на будущее? Чем можно будет удивить читателя еще через десятилетие?

Отметим, что "Пока свет не погаснет навсегда" – первый роман Макса Кидрука с дополненной реальностью. Книга имеет интерактивную обложку. Используя специальное мобильное приложение, читатель может ознакомиться с дополнительными текстами или ответвлениями основного сюжета, а также пообщаться в чате с одним из персонажей предыдущих книг писателя.

Я об этом много думаю. Очевидно, что самая важная вещь в этом – не останавливаться. Не думать, что ты достиг чего-то и это круто, и дальше делать только это. Это тяжелый бизнес. Ты постоянно должен придумывать что-то новое. Должен быть на шаг впереди не только своих коллег-авторов, но и читателей. Я, например, думаю, что через 10 лет было бы прикольно писать фантастический роман о какой-то отдаленной землеподобной планете.

Сделать полностью ее 3D модель с материками – нечто похожее как Google Earth. Чтобы можно было реально побродить там, приблизить или отдалить. И уже на основе этого писать какую-то историю о колонистах.

Можно полностью придумать ее экосистему с климатом, со сменой времен года и т.п. Это не является чем-то страшным. Посмотри, как сейчас делают компьютерные игры. Но к этому должна еще дойти как литература, так и читатели. Чтобы это стало хотя бы финансово окупаемым.



Презентация новой книги Кидрука в Житомире / Фото: Юрий Мельник

Издательство не слишком верило в затею с дополненной реальностью, и в конце все же согласилось. Книга вот уже почти месяц как на книжных полках. Конечно, еще рано говорить о каких-то итогах, но все же – какие твои мысли по этому поводу? Как воспринимают такой эксперимент?

Реакция замечательная. Я на самом деле и не сомневался, что оно того стоит. И почти не сомневался, что мне удастся доказать свою правоту всем скептикам. Ты прав, пока об этом еще рано говорить. Но так, оно того стоит. Я вижу, как люди радуются этой интерактивной обложкой. Как они по ночам переписываются в чате с персонажем. Вижу отзывы на текст, их появляется буквально по несколько каждый день в соцсетях. Поэтому, только бы не хуже (улыбается – LifeStyle 24).

А бывают моменты, когда ты устаешь и не хочешь писать? Где тогда черпаешь вдохновение и мотивацию?

Таких моментов не бывает. Я одержим тем, что я делаю. А если человек не хочет писать, то, пожалуй, и не надо.

В одном из своих постов в Facebook ты писал, что твое видение будущего Украины полностью отличается от видения действующего президента Зеленского. Возможно, размышлял над тем, чтобы и самому пойти в политику?

Нет. Я на своем месте.

Какие три совета ты сейчас дал бы себе 20-летнему?

Банально – те же советы, которые дал бы любому молодому автору, любому начинающему на старте его карьеры. Как можно больше читать, как можно больше писать и научиться игнорировать шум.