Я одинока около десяти лет, – 43-летняя Шарлиз Терон прокомментировала свою личную жизнь

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Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / Getty Images

Голливудская актриса и фотомодель Шарлиз Терон посетила церемонию награждения CinemaCon Awards, прошедшую в Лас-Вегасе накануне. Во время фотосессии на красной дорожке 43-летняя звезда пообщалась с журналистами, где во время разговора дала ответ на вопрос о своей личной жизни.

Шарлиз Терон прибыла на премию CinemaCon Awards 2019 не просто как зрительница красивого действа, а как победительница в определенной номинации. 43-летняя звезда и ее коллега Сет Роген получили награду в категории "Лучшие комедийные актеры" за съемки в фильме Long Shot ( "Та еще парочка"). Однако во время светского мероприятия Шарлиз Терон не только позировала перед папарацци, но и не отказалась дать комментарий относительно ее личной жизни.

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Как сообщает Just Jared, знаменитость призналась, что на данный момент она не находится в отношениях.

Я одинока уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна,
– призналась 43-летняя Шарлиз Терон.

Стоит отметить, что в январе 2019 года ей приписывали роман с 55-летним Брэдом Питтом. Однако позже она призналась, что она не находится в отношениях и это не более, чем выдумки СМИ.

 
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Теги: LifeStyle Голливуд Шарлиз Терон
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