Я плакала, – Джоли рассказала, как проводила сына в университет

Анджелина Джоли является известной звездной мамочкой, поэтому расставание с детьми для нее всегда является нелегким процессом. Недавно актриса отправила на обучение своего старшего сына Мэддокса в южнокорейский университет Ёнсе.

В интервью журналу OK! 44-летняя актриса призналась, что до сих пор не привыкла к отсутствию сына в доме, но убеждена, что Мэддокс понимает ее переживания и грусть.

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Да, я плакала. Мэддокс крепко обнял меня, когда мы прощались. И я почувствовала, что наступил момент, когда ребенок заботится о тебе и волнуется, все ли у тебя хорошо,

– с сожалением рассказала Анджелина.

Несмотря на волнение, Джоли очень гордится своим сыном, однако выбор университета и факультета заставил ее беспокоиться. Известно, что 18-летний юноша будет изучать в университете биоинженерию. Но звезда полностью поддерживает выбор своих шести детей и не считает проблемой то, что никто из них не планирует идти по стопам звездных родителей Джоли и Питта.

"Мой сын Нокс интересуется стрельбой. Вивьен занимается каратэ. А я отношусь к тем матерям, которые включаются в занятия своих детей. Ходить в спортзал вместе с ними – это действительно хорошо", – добавила актриса.

Подчеркнем, что старший сын Джоли и Питта Мэддокс решил учиться в Южной Корее осенью 2018 года. Парень имеет близкие отношения с матерью, но от Брэда старается держаться в стороне. Парень уже выучил корейский язык, давно интересовался культурой и традициями Южной Кореи, поэтому решил учиться именно в Сеуле.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?Звездные супруги решили расстаться в 2016 году, прожив в официальном браке всего с 2014 года. Их роман начался в 2006 году. Около двух лет Анджелина Джоли и Брэд Питт решали судебные вопросы и боролись за опеку над шестью детьми, трое из которых усыновлены (17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара), а трое – биологические (12-летняя Шайло и 9-летние близнецы Вивьен и Нокс).



Звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, однако суд обязал ее позволить Брэду Питту видеться с детьми как минимум через день. В декабре 2018 года появились детали о том, что Анджелина Джоли согласилась на условия бывшего мужа и поделила время, которое каждый проводит с ними, поровну.