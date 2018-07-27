"Я ревновала", – Мишель Андраде впервые рассказала о парне, с которым встречалась 5 лет

21-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде впервые рассказала о своем парне, с которым встречалась 5 лет.

Об этом Мишель сообщила в интервью шоу "Слава+", которое выходит каждую среду на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Андраде рассказала, что она 5 лет встречалась с певцом, участником шоу "Х-фактор" Никитой Ломакиным.

"Я впервые об этом говорю, кстати. Я говорила, что у меня был парень, мы встречались долго, но никогда не говорила, что это был он", – отметила певица.

Мишель добавила, что они начали встречаться еще когда ей было 15 лет, а Никите всего 14. Однако после 5 лет пара решила разойтись.

Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтические. Я была очень ревнива к нему, и он не любил этого. И из-за этого мы и расстались,

– призналась артистка.

Сейчас, по словам певицы, Никита и Мишель остаются хорошими друзьями.

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