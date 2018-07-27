"Я ревновала", – Мишель Андраде впервые рассказала о парне, с которым встречалась 5 лет

121 Читати новину українською
Мишель Андраде
Мишель Андраде / Instagram / @mishvirmish

21-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде впервые рассказала о своем парне, с которым встречалась 5 лет.

Об этом Мишель сообщила в интервью шоу "Слава+", которое выходит каждую среду на YouTube-канале Люкс ФМ.

Читайте также: "На колесах": Виталий Козловский отобрал еду у девушки и перепел хиты Потапа и Поляковой

Андраде рассказала, что она 5 лет встречалась с певцом, участником шоу "Х-фактор" Никитой Ломакиным.

"Я впервые об этом говорю, кстати. Я говорила, что у меня был парень, мы встречались долго, но никогда не говорила, что это был он", – отметила певица.

Мишель добавила, что они начали встречаться еще когда ей было 15 лет, а Никите всего 14. Однако после 5 лет пара решила разойтись.

Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтические. Я была очень ревнива к нему, и он не любил этого. И из-за этого мы и расстались,
– призналась артистка.

Сейчас, по словам певицы, Никита и Мишель остаются хорошими друзьями.

Смотрите шоу "Слава+" с Мишель Андраде: видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Звездные романы Звездные разводы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
347
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
436
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
971
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
226
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
206
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
894
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук