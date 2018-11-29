Я сделала неправильный выбор,– Пэрис Хилтон впервые прокомментировала расставание с Крисом Зилка

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / www.gettyimages.com

Светская львица, ди-джей и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон, отменившая помолвку с актером Крисом Зилка, впервые прокомментировала громкое расставание.

О это Пэрис рассказала в интервью во время шоу The Talk.

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По словам Хилтон, в отношениях с Крисом у нее были сильные чувства, которые вскоре прошли.

Когда я влюбляюсь, то это происходит быстро и чувства очень сильные, этот роман был как раз одним из таких. Еще я одержима историями любви, как в сказках Дисней, и я думала, что это будет мой хэппи-энд, но через некоторое время поняла, что сделала неправильный выбор,
– объяснила светская львица.

37-летняя звезда пожелала Зилка счастья и призналась, что все еще верит, что она найдет настоящую любовь, выйдет замуж и родит детей.


Пэрис Хилтон и Крис Зилка / Getty Images

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.

Впоследствии западные СМИ сообщили, что на самом деле актер даже не покупал обручальное кольцо. По подсчетам, в течение своей актерской карьеры Крис заработал больше 4 миллионов долларов. Вместо этого у Хилтона не менее 300 миллионов долларов. По словам инсайдеров, ценное кольцо Пэрис взяла поносить бесплатно у своего друга – знаменитого ювелира, владельца дома Greene & Co, Майкла Гринемса.

Теги: LifeStyle Пэрис Хилтон Звездные разводы
Источник: Lifestyle
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