Я сорвал джекпот, – Джордж Клуни откровенно рассказал о супружеской жизни

Голливудский актер Джордж Клуни не прекращает поражать поклонников романтическими кадрами и рассказами об отношениях с Амаль. На днях он поделился мыслями относительно отцовства и своего брака.

Джордж и Амаль Клуни – одна из образцовых пар Голливуда. Каждый раз супруги поражают эффектными выходами и нежностью, которую демонстрирует на публике. Такой образ Джордж Клуни подтвердил и в интервью изданию US Weekly.

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По его словам, брак с Амаль Клуни была для него как джекпот. Ведь юрист не только привлекательная и умная, но и заботится о правах людей и участвует в социальных проектах.

Амаль пытается вытянуть журналистов Reuters из Мьянмы. А еще она невероятная мама и отличная жена. Я чувствую, что сорвал джекпот

– признался Джордж Клуни.

Не меньший восторг у него вызвал и вопрос о воспитании детей, ведь ровно через месяц двойняшкам Элли и Александру исполнится 2 года. Джордж Клуни заверил, что несмотря на озорство потомков, они – лучшее, что есть в его жизни.

"Они хорошие, счастливые дети. Многие смеются и уже пустуют. Намажьте их ботинки арахисовым маслом, и они подумают, что это смешно", – рассказал Джордж Клуни.

Несмотря на то, что Элла и Алекандр является двойней, у них кардинально другие характеры, – убеждает их звездный отец. Супруги Клуни уже уделяет много времени их воспитанию и развитию, поэтому дети могут похвастаться знанием английской и итальянской азбук.

Каждый из них родился со своим характером. Они просто совершенно разные личности. Они веселые и умные: уже знают английский и итальянский алфавит,

– добавил Джордж Клуни.



Амаль Клуни с детьми / Page Six

Кроме воспитания детей, у Джорджжа и Амаль Клуни недавно появилась еще одно общее дело. Супруги представила свой проект TrialWatch. Согласно анонсу, Джордж и Амаль стремятся привлечь молодых адвокатов к участию в сложных процессах.