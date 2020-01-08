Я стала по-настоящему счастливой,– Хайди Клум прокомментировала брак с артистом намного младше

Немецкая супермодель Хайди Клум, которая в августе 2019 года официально вышла замуж за участника группы Tokio Hotel Тома Каулитца, и до сих пор не скрывает свою радость. В одном из интервью звезда призналась, что никогда еще не была такой счастливой.

Как Хайди Клум рассказала журналистам People, у нее есть немалый опыт в супружеской жизни. Впервые к алтарю модель пошла в 1997 году. Тогда Хайди вышла замуж за стилиста Рика Пипино, с которым пробыла в браке до 2002-го. После первого развода звезде понадобилось несколько лет, чтобы найти вторую любовь. С певцом Seal Хайди Клум была замужем с 2005 до 2014-го. Однако ни один из мужчин не был таким, как нынешний избранник зажигательной блондинки – Том Каулитц.

Читайте также: Хайди Клум очаровала свадебными кадрами: какой дате приурочено трогательное видео

По словам модели, именно с ним она чувствует себя абсолютно счастливой. На пути их идиллии не становятся ни гневные заявления хейтеров, ни разница в возрасте в 16 лет.

Я просто стала по-настоящему счастливой. У меня впервые появился партнер, с которым я могу обсудить все и который разделяет со мной обязанности. Раньше я должна была справляться со всем сама. Я впервые чувствую радость от того, что у меня есть партнер,

– рассказала Хайди Клум.

Немецкая модель заявила, что именно с Томом Каулитцем хотела бы встретить старость. Хайди Клум не скрывает: с любимым мужчиной у нее значительно больше общего, чем это видят ее сторонники. В частности, пара любит наслаждаться каждым днем и с легкостью устраивает совместные путешествия.

"Он тоже воспринимает жизнь как игру, умеет наслаждаться моментом. Мы с ним очень похожи", – добавила она.

Что известно об отношениях Клум и Каулитца?

Впервые о романе Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили в марте 2018 года. Тогда пара засветилась вместе в ресторане Delilah, что в Нью-Йорке. И хоть влюбленные делали вид, что между ними только дружеские отношения, гитарист Tokio Hotel провел красавицу в авто и нежно попрощался с ней, что свидетельствовало о романтике.



В декабре 2018 года Хайди опубликовала первое совместное фото с Томом, подтвердив роман и помолвку. Впоследствии в СМИ не переставали говорить, что Клум беременна от своего избранника, но звезда демонстрировала стройную фигуру в платьях и купальниках, чем опровергла все подозрения журналистов. По словам инсайдеров, знаменитости тайно поженились еще 22 февраля 2019 года. Торжественно клятвами они обменялись 3 августа на роскошной яхте, пришвартованной у побережья Италии. Хайди Клум и Том Каулитц не случайно выбрали остров Комо, ведь именно там звезды впервые признались, что любят друг друга.