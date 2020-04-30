Я стану бабушкой в сентябре: Йоланда Хадид подтвердила беременность дочери

Звездная мама Йоланда Хадид подтвердила информацию о беременности своей дочери, супермодели Джиджи Хадид. 25-летняя манекенщица и 27-летний певец Зейн Малик ждут появление первенца.

О том, что Джиджи действительно беременна, Йоланда Хадид рассказала в интервью голландскому телеканалу RTL Boulevard. Мама всемирно известных сестер-моделей Джиджи и Беллы Хадид отметила, что ее старшая дочь ждет ребенка.

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Я восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. В этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы,

– заявила Хадид.

Инсайдеры из близкого окружения звездной семьи также рассказали, что у одной из самых красивых пар Голливуда – бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика и модели Джиджи Хадид родится дочь.

Влюбленные разорвали отношения в 2018 году после трехлетнего романа. В День влюбленных, 14 февраля, Джиджи подтвердила возобновление отношений, опубликовав фото любимого на одной из страниц в инстаграме. С тех пор звезды никоим образом не афишировали свои чувства.

Уже 23 апреля американская супермодель отпраздновала свой день рождения с самыми близкими ей людьми: мамой, сестрой, подругой и любимым Зейном Маликом. Собственно, именно кадры с празднования и привлекли внимание журналистов.