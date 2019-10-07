Я старею, – Виктория Бекхэм откровенно заговорила о своем возрасте

45-летняя британская дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что гордится своим возрастом и пытается выглядеть великолепно, ухаживая за собой.

Виктория Бекхэм дала короткое интервью из своего лондонского бутика для This Morning, пишет издание Daily Mail. Звезда вспомнила о своих бьюти-"фейлах" и рассказала об отношении к своему возрасту.

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Так, Виктория призналась, что худшим макияжем в ее жизни был образ, созданный для The American Music Awards. Тогда жена Дэвида Бекхэма была популярной певицей в группе Spice Girls.

"Это было просто много всего. Много макияжа для глаз, для губ, много румян. Но знаете, это были 90-е", – добавила с юмором Бекхэм, комментируя свой бьюти-образ.



Spice Girls на музыкальной премии в 1998 году / Getty Images

Сейчас Виктория Бекхэм создала свой идеальный публичный образ – любимая жена, счастливая мама, успешный дизайнер. По словам звезды, она не пытается выглядеть моложе и прекрасно понимает, что стареет.

Я просто хочу хорошо выглядеть для своего возраста. Я хочу выглядеть как лучшая версия себя. Я хочу ухаживать за тем, что имею. Я не хочу ничего менять,

– заявила британка.