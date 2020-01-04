Я знаю все свои недостатки, – Виктория Бекхэм призналась, считает ли себя красавицей

Британский дизайнер Виктория Бекхэм стала главной звездой нового выпуска Harper's Bazaar. Для глянца она примерила одежду из собственной коллекции, которая была на грани элегантности и эротичности. Кроме этого, Виктория Бекхэм призналась, что не считает себя красавицей.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, фэшн-бизнес Виктории Бекхэм переживает кризисные времена. За 2 года стоимость компании существенно уменьшилась, поэтому знаменитая британка решила принять меры против банкротства. Так, дизайнер вынуждена была уволить частного водителя и флориста, а также больше популяризировать наряд собственного бренда.

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Одним из маркетинговых ходов успешной бизнесвумен стало участие в съемке для Harper's Bazaar. Для популярного глянца Виктория Бекхэм подобрала стильные наряды собственного авторства. В частности, звезда предстала перед камерами в трендовых брючных костюмах, в клетчатой юбке с блузой и пиджаком, сексуальном топе с брюками и свитере с ультракороткими шортами. А вот уже в интервью Виктория Бекхэм ответила на провокационный вопрос о красоте. По словам дизайнера, она знает все свои недостатки внешности, но стесняться их не собирается.

Считаю ли я себя красивой? Нет, абсолютно нет. Но я делаю лучшее из того, что имею. Я знаю все свои недостатки и улыбаюсь: я такая, как есть, и не собираюсь пытаться что-либо исправлять. Мне понадобилось много времени, чтобы признать, что в 45 лет со мной на самом деле все так,

– поделилась Виктория Бекхэм.

В сети звезда опубликовала ролик со съемочного процесса. На кадрах видно, как Виктория Бекхэм с легкостью позирует перед камерой, не боясь показаться близко и с разных ракурсов. К фотосессии она привлекла свою собаку – коричневого спаниеля, который стильно выглядел в кадре.