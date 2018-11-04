Яна Кутишевская победила в шоу Топ-модель по-украински: биография модели

В шоу Топ-модель по-украински 2 сезон победила 19-летняя Яна Кутишевская. Что известно о новоиспеченной модели и интересные факты из ее биографии – читайте дальше.

19-летняя красавица победительница проекта "Топ-модель по-украински" никогда, наверное, не могла себе представить, что может стать первой моделью Украины. Ведь с детства Яна была настоящей пацанкой, которая любила бегать с ребятами в футбол и играть на гитаре. Вместе с компанией друзей она даже имела свою "Бригаду" по мотивам известного российского сериала.

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Но если уж говорить о детстве восходящей звезды модельной индустрии, то Яна Кутишевская выросла в городе Подольск Одесской области. Несмотря на "мальчишеское" детство, любовь к подиуму ей могла передаться генетически, ведь ее мать в молодости мечтала стать моделью.

У девушки также был дизайнерский талант, поскольку она очень любила переделывать собственную одежду. В подростковом 14-летнем возрасте девушка болела анорексией. Ей особенно нравилась худоба и она могла часами рассматривать свое худое тело. После переживаний родителей, ее положили в больницу под капельницы, ведь из-за чразремной худобы она приобрела себе много болячек, которые долго не могла вылечить.

Сейчас я абсолютно здорова. И понимаю, насколько это было глупо. И хочу сказать всем: не страдайте фигней! Красивое тело – здоровое. Ешьте полезную пищу и занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо,

– рассказала победительница проекта для издания "Хочу".



Яна Кутишевская есть много татуировок / Instagram / @yana_kutishevskay

В те же 14 лет Яна сделала свое первую тату – якорь на ребрах. Эмоции взяли над ней верх и после одновременного страха и восторга, сразу через неделю она сделала себе второе тату – иероглиф, что означал "вечность". Конечно же, родители об этом ничего не знали, пока через месяц лучший друг сам не рассказал об этом ее матери. По словам девушки, была крупная ссора и просьбы вивести рисунки, но Яна этого так и не сделала. Больше того, видправившись на учебу в Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского на специальность "Физическое воспитание", она сделала еще 4 тату.

"Когда приезжала домой, будь то лето или зима, ходила в рубашках с длинными рукавами. Ложилась спать тоже всегда с длинными рукавами. Засыпала и просыпалась, сжимая в кулаке край рукава. Отказывалась ходить с семьей на море, чтобы никто не увидел рисунков... В общем, о моих татуировках мама узнала уже на проекте Нового канала", – призналась Яна Кутишевская.

Яна Кутишевская / Instagram / @yana_kutishevskay

Из интересного, победительница модельного проекта рано начала подрабатывать, собирая фрукты и ягоды в садах. Хотя платили за работу мало – всего 2 гривны, она могла насладиться сочными персиками, которые очень любит. Девушка также обожает ежедневно есть супы, особенно куриный бульон, а также уже несколько лет вообще не пьет газированные напитки. Она считает, что это вредно для кожи и организма в целом, да еще и невкусно. Для нее альтернатива – вода или свежевыжатые соки.

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Яна Кутишевская также в детстве обожала рисовать, пока школьная учительница не "загнобила ее работы". Она обожает проводить время с друзьями под песни гитары и вообще отдыхать дома – танцевальная музыка и клубы не для нее. Уже несколько лет она делает себе только короткие стрижкмы, несмотря на то, что раньше ее волосы были ниже спины.



Яна Кутишевская любит играть на гитаре / Instagram / @yana_kutishevskay

Стоит добавить, что в личной жизни Яна Кутишевская – невероятно счастлива. Девушка находится в отношениях с Валерией Гармаш, которая также пробовалась на кастингах проекта "Топ-модель по-украински". Влюбленные девушки делятся фотографиями в социальных сетях и радуются общим победам. В интервью для издания "Хочу" Яна призналась, что не любит спать одна, ведь ей неудобно.



Валерия Гармаш и Яна Кутишевская / Instagram / @valeriiaharmash

Нужно, чтобы кто-то забросил на меня ногу, или чтобы я кого-то обняла. Это действует на меня, как снотворное. Мгновенно засыпаю,

– поделилась Кутишевская.

Как утверждала сама модель, проект для девушки – возможность превратиться из пацанки в настоящую икону женского стиля. Поэтому рады приветствовать новую модель в украинской фэшн-индустрии и пожелать ей только лучших творческих взлетов!