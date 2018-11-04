Яна Кутишевская победила в шоу Топ-модель по-украински: биография модели

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Яна Кутишевская - биография победительницы Топ-модель по-украински 2018
Яна Кутишевская победила в шоу Топ-модель по-украински / Instagram / @yana_kutishevskaya

В шоу Топ-модель по-украински 2 сезон победила 19-летняя Яна Кутишевская. Что известно о новоиспеченной модели и интересные факты из ее биографии – читайте дальше.

19-летняя красавица победительница проекта "Топ-модель по-украински" никогда, наверное, не могла себе представить, что может стать первой моделью Украины. Ведь с детства Яна была настоящей пацанкой, которая любила бегать с ребятами в футбол и играть на гитаре. Вместе с компанией друзей она даже имела свою "Бригаду" по мотивам известного российского сериала.

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Но если уж говорить о детстве восходящей звезды модельной индустрии, то Яна Кутишевская выросла в городе Подольск Одесской области. Несмотря на "мальчишеское" детство, любовь к подиуму ей могла передаться генетически, ведь ее мать в молодости мечтала стать моделью.

У девушки также был дизайнерский талант, поскольку она очень любила переделывать собственную одежду. В подростковом 14-летнем возрасте девушка болела анорексией. Ей особенно нравилась худоба и она могла часами рассматривать свое худое тело. После переживаний родителей, ее положили в больницу под капельницы, ведь из-за чразремной худобы она приобрела себе много болячек, которые долго не могла вылечить.

Сейчас я абсолютно здорова. И понимаю, насколько это было глупо. И хочу сказать всем: не страдайте фигней! Красивое тело – здоровое. Ешьте полезную пищу и занимайтесь спортом, и все у вас будет хорошо,
рассказала победительница проекта для издания "Хочу".

Яна Кутішевська
Яна Кутишевская есть много татуировок / Instagram / @yana_kutishevskay

В те же 14 лет Яна сделала свое первую тату – якорь на ребрах. Эмоции взяли над ней верх и после одновременного страха и восторга, сразу через неделю она сделала себе второе тату – иероглиф, что означал "вечность". Конечно же, родители об этом ничего не знали, пока через месяц лучший друг сам не рассказал об этом ее матери. По словам девушки, была крупная ссора и просьбы вивести рисунки, но Яна этого так и не сделала. Больше того, видправившись на учебу в Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского на специальность "Физическое воспитание", она сделала еще 4 тату.

"Когда приезжала домой, будь то лето или зима, ходила в рубашках с длинными рукавами. Ложилась спать тоже всегда с длинными рукавами. Засыпала и просыпалась, сжимая в кулаке край рукава. Отказывалась ходить с семьей на море, чтобы никто не увидел рисунков... В общем, о моих татуировках мама узнала уже на проекте Нового канала", – призналась Яна Кутишевская.

Яна Кутішевська

Яна Кутишевская / Instagram / @yana_kutishevskay

Из интересного, победительница модельного проекта рано начала подрабатывать, собирая фрукты и ягоды в садах. Хотя платили за работу мало – всего 2 гривны, она могла насладиться сочными персиками, которые очень любит. Девушка также обожает ежедневно есть супы, особенно куриный бульон, а также уже несколько лет вообще не пьет газированные напитки. Она считает, что это вредно для кожи и организма в целом, да еще и невкусно. Для нее альтернатива – вода или свежевыжатые соки.

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Яна Кутишевская также в детстве обожала рисовать, пока школьная учительница не "загнобила ее работы". Она обожает проводить время с друзьями под песни гитары и вообще отдыхать дома – танцевальная музыка и клубы не для нее. Уже несколько лет она делает себе только короткие стрижкмы, несмотря на то, что раньше ее волосы были ниже спины.

Яна Кутішевська
Яна Кутишевская любит играть на гитаре / Instagram / @yana_kutishevskay

Стоит добавить, что в личной жизни Яна Кутишевская – невероятно счастлива. Девушка находится в отношениях с Валерией Гармаш, которая также пробовалась на кастингах проекта "Топ-модель по-украински". Влюбленные девушки делятся фотографиями в социальных сетях и радуются общим победам. В интервью для издания "Хочу" Яна призналась, что не любит спать одна, ведь ей неудобно.

Валерія Гармаш і Яна Кутішевська
Валерия Гармаш и Яна Кутишевская / Instagram / @valeriiaharmash

Нужно, чтобы кто-то забросил на меня ногу, или чтобы я кого-то обняла. Это действует на меня, как снотворное. Мгновенно засыпаю,
– поделилась Кутишевская.

Как утверждала сама модель, проект для девушки – возможность превратиться из пацанки в настоящую икону женского стиля. Поэтому рады приветствовать новую модель в украинской фэшн-индустрии и пожелать ей только лучших творческих взлетов!

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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