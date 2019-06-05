Янина Соколова призывает нардепов голосовать за доступ к медицинской марихуане

Знаменитая украинская журналистка Янина Соколова обратилась к народным депутатам с просьбой. Телеведущая, которая поборола рак, призывает их проголосовать за законопроект, который внедряет доступ к конопле для медицинского применения.

Чуть больше недели назад Янина Соколова рассказала о том, что поборола рак. Также в интервью для украинского Elle журналистка откровенно призналась, что, несмотря на запрет использования, она все-таки употребляла медицинский каннабис как болеутоляющее средство. По ее словам, он помогает больным раком не корчиться от боли после химиотерапии.

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Она пообещала заняться вопросом доступа украинцев к медицинской марихуане, после чего придерживается своего слова. На странице проекта "Я, Нина" в Instagram Янина Соколова опубликовала видеообращение к народным депутатам. Она призвала их проголосовать за законопроект №10313 от 20.05.2019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь". Он будет выноситься на голосование в четверг, 6 июня.

Украинская журналистка назвала несколько преимуществ, которые получат украинцы, когда законопроект вступит в силу. Среди них: обеспечение сотрудникам условий для изучения полезных свойств конопли для медицинского применения, предоставление фармацевтической промышленности возможности разрабатывать, исследовать и изготовлять лекарства и лечебные препараты на основе конопли, а также регулировать доступ пациентов к препаратам медицинского каннабиса по назначению врача.