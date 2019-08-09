Яркий выход: беременная Энн Хэтэуэй поразила образом на красной дорожке

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй только недавно объявила о своей второй беременности, как уже вышла в новом статусе на красную дорожку постановки Sea Wall A Life на Бродвее.

На светское мероприятие 36-летняя звезда пожаловала в миди-платье цвета фуксии, которое прекрасно подчеркивало ее округлый живот. Прозрачные вставки в зоне декольте и талии добавляли пикантности наряду, впрочем это только положительно отразилось на общем виде актрисы.

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Ее вечерний look дополняли босоножки оттенка металлик на шпильках и небольшой красный клатч. Легкая укладка, нежный макияж и едва заметные украшения великолепно сыграли партию с ярким образом.



Беременная Энн Хэтэуэй / Getty Images

Сама же мама выглядела счастливой и бодрой в новом статусе, а ее партнером на премьере постановки был муж Адам Шульман.



Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / Getty Images

Добавим, что вслед за Энн Хэтэуэй про свою третью беременность объявила и американская актриса украинского происхождения Мила Йовович. Актрисы даже сделали похожие фото в зеркале, ошарашив весь мир радостными новостями.

Беременные Энн Хэтэуэй и Мила Йовович / Instagram / @annehathaway / @millajovovich

43-летняя знаменитость призналась, что она очень переживала за эту беременность, ведь предыдущая попытка завершилась выкидышем. Известно, что Мила ждет появления девочки.