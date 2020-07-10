Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк ошеломила поклонников неординарным образом. Звезда предстала перед камерой в чрезвычайно ярком наряде. Вероятно, кадр был сделан во время очередных съемок.

Фото звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Она удивила оригинальным аутфитом почти три с половиной миллиона подписчиков. В комментариях фолловеры отмечают, что телеведущей очень идут яркие цвета.

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Блогер часто принимает участие в различных съемках, а в инстаграм-профиле показывает свои наряды. Каждый раз знаменитость демонстрирует отличный вкус в одежде и подчеркивает свою женственность.

Образ Леси Никитюк

Леся предстала перед камерой в разноцветном наряде. Поскольку фото сделано не в полный рост, то нельзя с точностью сказать, в какой именно она одежде. Насыщенные цвета делают ее образ очень летним, свежим. Селфи звезда сделала на фоне голубого неба, что придало особую атмосферу.

Волосы Никитюк собрала в хвост сзади, а на лицо спадала челка. Ее уши украшали минималистичные серьги квадратной формы с камушками. Макияж телеведущей был в нежных, нюдовых оттниках. Она сделала акцент на глазах, накрасив ресницы черной тушью.

Сегодня на стиле. Сколько пальцев на руке вы видите?

– в шутку спросила у подписчиков Леся.



Яркий look Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк поразила поклонников ярким образом / Instagram / @lesia_nikituk