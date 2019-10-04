Эффектная Джиджи Хадид снялась для обложки Vogue: блестящее фото

Кроме насыщенного графика на парижской и миланской Неделях моды Джиджи Хадид успела найти время для потрясающей съемки. 24-летняя модель предстала на обложке немецкого Vogue.

Анонс ноябрьской обложки немецкой версии журнала Vogue представители глянца опубликовали на инстаграм-странице.

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Как отметили в комментарии к обложке с Джиджи Хадид, свежий номер будет посвящен легендарному фотографу Питеру Линдбергу, который умер в начале сентября этого года. "VOGUE – 40 лет в картинках" – такое название получил выпуск с известной моделью.

Для лицевой страницы важного номера Джиджи Хадид фотографировал итальянский fashion-фотограф Giampaolo Sgura. А стилистикой съемки занимались редактор издания Christiane Arp и специализированный стилист Nicola Knels.

На фото 24-летняя Джиджи предстала в черном костюме, декорированном пайетками, от Майкл Корс. Макияж глаз был довольно естественным, а яркость добавляли только накрашенные красной помадой губы.