Эффектная Кара Делевинь снялась для рекламы Balmain: фото и видео

Британская модель Кара Делевинь, которая на днях снялась обнаженной с креативным директором Balmain Оливье Рустеном, стала звездой следующего рекламного кампейна французского бренда.

Новые снимки с фотосессии опубликовано на официальной странице Balmain в Instagram.

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Кара Делевинь снялась в весенней кампании в корсете телесного цвета с золотистым длинным шарфом, который блестел на свету. Автором фотографий стал немецкий фотограф Dan Beleiu.

"Она игривая, инстинктивная, эфирная", – говорится о Каре в подписи к результатам фотосессии.

Смотрите рекламный кампейн Balmain с Карой Делевинь:​