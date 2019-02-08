Эффектная Кара Делевинь снялась для рекламы Balmain: фото и видео
Британская модель Кара Делевинь, которая на днях снялась обнаженной с креативным директором Balmain Оливье Рустеном, стала звездой следующего рекламного кампейна французского бренда.
Новые снимки с фотосессии опубликовано на официальной странице Balmain в Instagram.
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Кара Делевинь снялась в весенней кампании в корсете телесного цвета с золотистым длинным шарфом, который блестел на свету. Автором фотографий стал немецкий фотограф Dan Beleiu.
"Она игривая, инстинктивная, эфирная", – говорится о Каре в подписи к результатам фотосессии.
Смотрите рекламный кампейн Balmain с Карой Делевинь:
Источник: 24 канал
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