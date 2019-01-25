Эффектные мини-платья и сцены в постели: Ирина Федишин презентовала новый клип на песню "Роман"

Украинская певца Ирина Федишин – яркий пример того, как молодая мама умело сочетает карьеру с турне. Перед туром по Украине артистка создала романтичный клип на песню "Роман", в котором предстала в весьма пикантных образах.

Ирина Федишин на рождественские праздники отправилась в большой тур с программой "Украина колядует". Несмотря на это певица успела отснять и представить яркий клип к песне "Роман". Ролик уже появился на YouTube-канале звезды.

Читайте также: Дзидзьо покинул киевскую клинику и анонсировал выпуск новых песен

По словам Ирины Федишин, съемки нового клипа проходили во Львове и в заснеженных Карпатах. Работа над роликом началась 5 января, поэтому звездной мамочке было достаточно сложно совместить съемки с подготовкой к Рождеству. Кроме этого, 8 января звезда выступила с тремя концертами во Львове. Однако такой насыщенный график и спешка никак не повлияли на качество клипа "Роман".

В видео певица показала отношения с мужчиной, которые зарождаются после случайной встречи в отеле. При этом звезда, как всегда, выглядит роскошно: мини-платья и вечерние наряды эффектно подчеркивают ее стройную фигуру.

В клипе зритель увидит невероятно красивую заснеженную природу, наши Карпаты! Когда я увидела эти кадры, у меня просто захватило дыхание! Кроме того, мы отсняли интересную историю двух незнакомых людей, которые случайно встречаются в гостинице и между ними зажигается чувство! Этот клип – это маленькое кино!

– рассказывает Ирина Федишин.

Главные роли в ролике сыграли сама певица и продюсер Роман Муха. Режиссер клипа Владимир Шурубура не обошел и постельную сцену: звезда игриво понежилась в мужском пиджаке на кровати.

"Мы с Романом давно знакомы. У нас дружеские отношения. Мы иногда встречаемся за кофе и делимся новостями. Так было и в этот раз: за чашкой кофе пришла хорошая идея – в клипе "Роман" должен сняться настоящий Роман", – с юмором добавила Ирина Федишин.

Смотрите новый клип Ирины Федишин на песню "Роман" (видео):