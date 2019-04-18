Эффектные выступления Виктории Олейник, которые помогли ей завоевать место в финале "Голоса стра

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Голос страны 9 сезон: выступления Виктории Олейник
Голос страны 9 сезон: выступления Виктории Олейник / Instagram / @goloskrainy_official

За время всего 9 сезона шоу "Голос страны" зрители смогли открыть для себя новых вокалистов, чье пение завораживает с первых же нот. Такова представительница команды Монатика – зажигательная Виктория Олейник.

Девушка родом из города Каменец-Подольский. На шоу "Голос страны-9" она пришла только за победой, о чем откровенно заявила в своей визитке. И своей цели она придерживается: Виктория Олейник является одной из 4 финалистов популярного проекта.

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Впервые на сцену девушка вышла с гипсом на ноге. Однако это никак не повлияло на настроение Виктории Олейник и ее выступление.

На самом деле, что бы там не было, травма или не травма, осталось у членов жюри 4 места или же 1, я буду уверенно идти к своей цели и заберу то, что принадлежит мне. Как бы трудно не было, я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту,
– заявила Виктория Олейник.

По словам девушки, когда-то она стремилась повторить успех Джамалы на Евровидении и привезти в Украину престижный кубок. Кроме этого, на творчество ее вдохновляет зажигательная Нетта Барзилай. Именно из ее репертуара Виктория Олейник выбрала песню для "слепых прослушиваний". Энергия и харизма настолько передалась через композицию Toy, что все звездные тренеры были в восторге. Вокалистка присоединилась к команде Монатика и вместе с артистом поражала зрителей в каждом эфире.

Как Виктория Олейник завоевывала себе место в финале "Голоса страны-9": смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Олейник

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – вокальные бои с участием Виктории Олейник

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Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – вокальные нокауты

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – Виктория Олейник в четвертьфинале

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – чувственное выступление Виктории Олейник

 

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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