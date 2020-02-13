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Эфирное время – ограничено: организаторы Оскара-2020 объяснили, почему не почтили память Перри

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Люк Перри / Glamour

Самая престижная премия в мире кино – Оскар-2020 – состоялась 9 февраля в Лос-Анджелесе. Для кого-то она останется приятным воспоминанием, а кому-то 92-я церемония награждения оставила непонятное послевкусие. Например потому, что во время чествования памяти умерших актеров фанаты Люка Перри не увидели его имени среди большого списка.

Напомним, традиционной частью Оскара-2020 является шоу In Memoriam, которое организаторы устраивают для того, чтобы почтить память умерших звезд. Внимательные фанаты заметили, что в список не вошло имя Люка Перри, известного своими ролями в "Беверли-Хиллз, 90210", "Ривердейле", "Однажды в Голливуде" и других проектах.

Здесь больше: Сеть в негодовании: Люка Перри не внесли в число тех, кого почтили на Оскаре-2020

Также представители академии киноискусства решили пропустить Кэмерона Бойса, который умер в 20-летнем возрасте в июле 2019 года. В сети появилось немало возмущений, на которые организаторы Оскара-2020 сразу же ответили официальным заявлением. Объяснение появилось на сайте издания The Hollywood Reporter.

Академия получает сотни запросов о том, чтобы в сегменте In Memoriam появились имена любимых артистов и работников киноиндустрии, которых с нами больше нет. Исполнительный комитет... рассматривает список имен, чтобы выбрать те, которые появятся в телетрансляции в рамках эфирного времени, который ограничен. Полный список заявок можно найти на сайте, он будет доступен в течение всего года,
– написали в своем заявлении организаторы Оскара-2020.

Также они добавили, что упоминание о Люке Перри и Кэмероне Бойсе добавлено ​​к специальной галерее на официальном сайте Американской академии киноискусства.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Оскар Оскар 2020 Кино
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