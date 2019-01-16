Экологи показали свой #10YearChallenge: как изменилась природа за последние 10 лет
Всемирный флешмоб под названием #10YearChallenge может быть не таким забавным, когда речь идет об обыденных вещах, которые меняются, к сожалению, только в худшую сторону.
Звезды украинского шоу-бизнеса и мировые знаменитости с восторгом подхватили волну флешмоба #10YearChallenge. Откровенными снимками, сделанными около 10 лет назад, поделились Маша Ефросинина, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Кьяра Ферраньи, Джанет Джексон, Мадонна и другие.
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Фотографии, на которых звезды сравнивают себя сейчас и 10 лет назад, вызвали бешеный восторг у их поклонников. Однако будет ли так же весело, когда мы сравним другие вещи, которые часто не замечаем в обыденной жизни?
Greenpeace и другие организации, которые имеют прямое отношение к охране природы, показали, какие важные изменения произошли в экологии за это время. На снимках четко видно, какой ущерб окружающей среде нанесло глобальное потепление, засорение побережий и вырубка лесов всего за 10 лет.
Также в эту подборку стоит добавить снимки с разницей в 100 лет.