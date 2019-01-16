Экологи показали свой #10YearChallenge: как изменилась природа за последние 10 лет

49 Читати новину українською
Экологический флешмоб: как изменилась природа за 10 лет
Экологический флешмоб: как изменилась природа за 10 лет / www.facebook.com/alejopatmat

Всемирный флешмоб под названием #10YearChallenge может быть не таким забавным, когда речь идет об обыденных вещах, которые меняются, к сожалению, только в худшую сторону.

Звезды украинского шоу-бизнеса и мировые знаменитости с восторгом подхватили волну флешмоба #10YearChallenge. Откровенными снимками, сделанными около 10 лет назад, поделились Маша Ефросинина, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Кьяра Ферраньи, Джанет Джексон, Мадонна и другие.

Читайте также: От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад

Фотографии, на которых звезды сравнивают себя сейчас и 10 лет назад, вызвали бешеный восторг у их поклонников. Однако будет ли так же весело, когда мы сравним другие вещи, которые часто не замечаем в обыденной жизни?

Greenpeace и другие организации, которые имеют прямое отношение к охране природы, показали, какие важные изменения произошли в экологии за это время. На снимках четко видно, какой ущерб окружающей среде нанесло глобальное потепление, засорение побережий и вырубка лесов всего за 10 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LifeGate (@lifegate)

Также в эту подборку стоит добавить снимки с разницей в 100 лет.

 

Теги: LifeStyle Путешествия Экология Флешмоб
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
521
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 591
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1290
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 726
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1693
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 479
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук