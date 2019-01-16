Экологи показали свой #10YearChallenge: как изменилась природа за последние 10 лет

Всемирный флешмоб под названием #10YearChallenge может быть не таким забавным, когда речь идет об обыденных вещах, которые меняются, к сожалению, только в худшую сторону.

Звезды украинского шоу-бизнеса и мировые знаменитости с восторгом подхватили волну флешмоба #10YearChallenge. Откровенными снимками, сделанными около 10 лет назад, поделились Маша Ефросинина, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Кьяра Ферраньи, Джанет Джексон, Мадонна и другие.

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Фотографии, на которых звезды сравнивают себя сейчас и 10 лет назад, вызвали бешеный восторг у их поклонников. Однако будет ли так же весело, когда мы сравним другие вещи, которые часто не замечаем в обыденной жизни?

Greenpeace и другие организации, которые имеют прямое отношение к охране природы, показали, какие важные изменения произошли в экологии за это время. На снимках четко видно, какой ущерб окружающей среде нанесло глобальное потепление, засорение побережий и вырубка лесов всего за 10 лет.

The real #10yearchallenge? Climate change. According to @IPCC_CH #SR15, we have just over 10 years to #ActOnClimate before we cause irreparable damage to our planet. Take our free course on #ClimateAction and become a part of the solution. Enroll now! https://t.co/puzQgIiUoQ pic.twitter.com/Ujz7kEAnoH — The SDG Academy (@SDG_Academy) 14 січня 2019 р.

A #10YearChallenge actually worth caring about (no disrespect to y'all who somehow look better now than 10 years ago): the world's glaciers are melting at alarming rates. We're losing freshwater fast, along with permafrost and precious habitats. #climatechange #seaicemelt pic.twitter.com/J7sXVtX24v — Dr. Kristen Weiss (@DrKbythebay) 16 січня 2019 р.

Также в эту подборку стоит добавить снимки с разницей в 100 лет.