Экс-жена рэпера Сереги увиделась с одним из сыновей: Зачем ты нас нашла?

На днях экс-жена известного рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) Полина Ололо смогла встретиться с одним из сыновей. Она увидела Платона на территории одного из гостиничных комплексов под Киевом, однако он боялся говорить с мамой, потому что папа рассердится.

Полина Ололо не покидает надежды вернуть своих сыновей Платона и Марка. В течение почти четырех месяцев она не знала, где они и не имела с ними никакой связи. И на днях ей удалось встретиться с сыном. Об этом она рассказала в комментарии "ТСН.ua".

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На днях знакомые сказали матери, что они видели ее детей на территории большого отельного комплекса под Киевом. После этого она отправилась туда вместе со своей подругой, которая работает журналисткой. Там ей удалось встретиться с Платоном, однако он очень боялся, что папа увидит их и рассердится.

Мне сложно, честно. Зачем ты нашла нас? Папа увидит,

– сказал мальчик.

Он признался, что очень соскучился по маме, однако отказался ехать с ней. По словам Платона, Сергей сказал детям, что их мать необеспеченная и они не смогут зарабатывать деньги.

Ничего не надо будет зарабатывать. Из чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!

– сказала Полина.

Сам рэпер отказался давать комментарии, а его представительница заявила, что может предоставить информацию, однако для использования в тех целях, в которых они захотят.

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Что известно о детях Полины Ололо и рэпера Сереги?

В конце февраля 2020 года Полина Ололо заявила, что ее бывший муж, рэп-исполнитель Серега похитил их сыновей. Он запрещал матери общаться с детьми. В течение месяца телефоны детей были выключены и женщина не имела с ними никакой связи. Рэпер забрал их, чтобы сыновья не могли контактировать с мамой.

Тогда Полина сообщила, что 10-летний Марк и 9-летний Платон боятся отца, ведь он часто использовал в воспитании деспотические методы. Артист забрал сыновей после одной из тренировок, на которое мама завезла их утром. Это был последний раз, когда она видела своих детей.