Экс-лидера группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя могут не впустить в Украину: известна причина

В марте 2020 года в Житомире запланирован концерт Кевина Маккоя – бывшего солиста группы Bad Boys Blue. Однако выступление артиста оказалось под угрозой срыва из-за его визита в оккупированный Крым.

Согласно афишам, концерт Кевина Маккоя должен состояться 10 марта в Драматическом театре имени Ивана Кочерги в Житомире. Стоимость билетов составляет от 300 до 1500 гривен. Однако, как сообщает "Украинская правда", пограничники могут отказать экс-лидеру Bad Boys Blue в пересечении украинской границы.

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Причиной для этого стало участие Кевина Маккоя в концерте "Дискотека СССР". Выступление артиста состоялось в оккупированном Крыму в мае 2016 года. Поэтому имя бывшего лидера Bad Boys Blue попало в базу "Миротворца" за нарушение законодательства Украины и публичную поддержку агрессивной политики Кремля.

Ситуацию прокомментировал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, скандальную информацию будут проверять при попытке Маккоя попасть в Украину.

"Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", – пояснил Андрей Демченко.



Концерт Кевина Маккоя в Житомире оказался на грани срыва / Пресс-служба

Как известно, евродиско-группа Bad Boys Blue была создана в 1984 году в немецком Кельне. Коллектив имел бешеную популярность благодаря своим ритмическим хитам. За историю существования музыканты выпустили 26 синглов, попавших в чарты многих стран мира. Кевин Маккой возглавлял группу Bad Boys Blue с 2000 по 2003 год.