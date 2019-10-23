Экс-муж Дженнифер Энистон Джастин Теру признался, почему гордится ею: подробности

Не всегда после развода бывшие влюбленные враждуют. Голливудский актер Джастин Теру отлично продемонстрировал обратное. О своей экс-супруге Дженнифер Энистон он рассказывает только хорошее, а также через два года после развода он до сих пор находит причины гордиться ею.

Более недели назад Дженнифер Энистон зарегистрировалась в социальной сети Instagram. Через неделю она попала в книгу рекордов Гиннеса за то, что за рекордное количество времени собрала первый миллион "фолловеров".

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Несмотря на то, что звезда "Друзей" и ее экс-мужа Джастина Теру не связывает ничего общего, во время своего интервью для Extra тот заговорил о бывшей возлюбленной и рассказал, что горд за нее.

Она поклялась, что не собирается этого делать, а потом взяла и зарегистрировалась. Я так горжусь ею. Думаю, что это так прекрасно. Мир узнает, какая она веселая женщина, если кто-то этого еще не понял,

– сказал Джастин о своей экс-жене.

Стоит добавить, что Джастин Теру также является пользователем сети, однако его страница насчитывает гораздо меньше поклонников. По состоянию на 23 октября 2019 года за ним следят 730 тысяч человек. Зато аккаунт Дженнифер Энистон насчитывает 15,9 миллиона поклонников.

Что известно об отношениях Джастина Теру и Дженнифер Энистон?

Голливудские звезды начали встречаться в мае 2011 года. Через год, в августе 2012 года, Джастин и Дженнифер сообщили миру о помолвке, однако официально в брак вступили аж в августе 2015 года. Однако им не удалось долго называться супругами. В конце 2017 года они расстались, оставшись хорошими друзьями.