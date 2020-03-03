Экс-супруга рэпера Сереги рассказала, когда исчезли ее сыновья

Недавно в СМИ появилась информация о том, что известный рэпер Серега забрал детей в своей бывшей жены Полины Ололо. Она сама сделала такое заявление и попросила медиа помочь ей в распространении информации. Теперь женщина дала интервью и рассказала о дне, когда исчезли ее сыновья.

Полина Ололо проживала в гражданском браке с рэпером Серегой. На днях женщина призналась, что Сергей Пархоменко забрал у нее детей и она не имеет с ними связи. В откровенном интервью программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" Полина рассказала о том дне, когда экс-возлюбленный забрал у нее сыновей.

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По ее словам, сыновей Марка и Платона отобрали больше, чем полгода назад. Сначала Сергей предложил отдать ему детей на воспитание.

Когда Сергей пришел ко мне с разговором, что дети должны жить с ним, я сказала, что это неправильно. Разговор длился две минуты. Он развернулся и ушел. На следующий день утром я отвезла детей на тренировку и они с нее не вернулись. Сергей забрал их с улицы. То есть, не знаю, когда именно это произошло. Я ждала, а их нет и нет. Написала ему: "Сергей, где дети" Он говорит: "Мы поехали в Харьков",

– рассказала Полина Ололо.

Общего языка бывшие влюбленные так и не нашли. Сергей убеждал Полину отдать детей добровольно. Даже после того, как она согласилась, не может увидеться с ними и очень волнуется. Женщина утверждает, что детям трудно жить с артистом. По ее словам, дети ненавидят отца из-за чрезмерной требовательности.

Они к этому не привыкли. Дисциплина с кормлением, которая проходила просто... Когда дети приезжали ко мне, то боялись кусок рыбки съесть. Вот эти вечное: "Ты толстый". У них была мания об этом,

– заявила экс-возлюбленная рэпера.

Однако, несмотря на страх за детей, женщина не решается забрать их от звездного папы.

Во-первых, даже если я сейчас их поеду забирать, мне их не отдадут, начнется скандал на улице. Зачем детям на это смотреть,

– сказала Полина.

Экс-жена Сереги планирует вернуть сыновей через суд.

Полина Ололо в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн