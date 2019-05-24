Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала, что они с ним "дико близкие люди"

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Ирина Горовая и Потап
Ирина Горовая и Потап / Instagram / @gorovaya_irina

Знаменитая украинская продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая стала звездной гостьей нового выпуска программы "Слава+". В интервью она рассказала об отношениях со своим бывшим мужем Алексеем Потапенко.

Выпуск программы "Слава+" с Ириной Горовой вышел на YouTube-канале "Люкс ФМ" во вторник, 21 мая. Однако поклонники до сих пор обсуждают интервью экс-жены рэпера и продюсера Потапа.

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Во время разговора она откровенно рассказала об отношениях после развода, который произошел в 2014 году. По словам Ирины Горовой, Потап – человек, который может влюбить в себя многих, а на момент их знакомства он писал забавные тексты и имел пышные волосы. Однако продюсер утверждает, что даже после распада их пары они без труда работают вместе.

Я горжусь нашими отношениями, мы действительно дико близкие люди,
– сказала Ирина Горова об отношениях с Потапом после развода.

Что известно об отношениях Ирины Горовой и Потапа?
Они познакомились, когда Ирина работала в банковской сфере, а Потап учился и только начал увлекаться музыкой. По ее словам, она начала подталкивать его к тому, чтобы он начал работать. После этого он устроился работать ди-джеем и начал писать тексты и музыку. Они начали работать вместе над проектом Mozgi Entertainment.

В 1999 году они поженились, а в 2008 у них родился сын Андрей. В 2014 году они по согласию тайно развелись, но продолжали вместе появляться на публике и о распаде их пары стало известно спустя несколько лет.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потап Звездные разводы
Источник: LifeStyle 24
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